Gli ultimi saranno ultimi è un ritratto amaro e forse un po’ eccessivo di un certo tipo di Italia, quella in cui, come ben sappiamo, i soprusi, il mancato rispetto delle regole e l’assenza di onestà la fanno da padroni. Il film diretto da Massimiliano Bruno nel 2015, vede nei ruoli principali la bella interpretazione di Alessandro Gassmann e Paola Cortellesi, quest’ultima insolitamente in un ruolo drammatico. Gli ultimi saranno ultimi va in onda nella prima serata di Lunedì 20 Novembre su Rai Due. Vi sveliamo le curiosità più interessanti da conoscere in merito.

Gli ultimi saranno ultimi: la trama in breve e il cast

Anguillara, Roma. Luciana è una lavoratrice precaria il cui sogno più grande è quello di avere un figlio dall’uomo della sua vita Stefano e di condurre con la famiglia un’esistenza dignitosa e serena. Quando la donna, finalmente, resta incinta, il datore di lavoro non le rinnova il contratto e lei si ritrova con una pistola in mano pronta a pretendere che i suoi diritti vengano rispettati.

Per quanto riguarda il cast, accanto a Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann recitano, fra gli altri, Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada e Stefano Fresi.

Le curiosità sul film

Gli ultimi saranno ultimi è un film di genere drammatico del 2015 diretto da Massimiliano Bruno. Le principali curiosità sul suo conto le trovate di seguito: