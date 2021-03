Gli irregolari di Baker Street su Netflix: trama e cast della serie tv

Creata da Tom Bidwell, Gli irregolari di Baker Street è la nuova serie Netflix per i nostalgici di Sherlock Holmes: la storia è infatti basata sui romanzi di Sir Arthur Conan Doyle e segue un gruppo di adolescenti al servizio del detective inglese più famoso di sempre. La versione proposta da Bidwell è molto più oscura rispetto alla versione dei libri. L’ideatore, che ha già lavorato con la piattaforma per il film Watership Down, ha dichiarato che questo era uno dei progetti che aveva sempre sognato di fare. Bidwell è anche produttore esecutivo assieme a Jude Liknaitzky e Greg Brenman. La regia è invece affidata a Johnny Allan, Joss Agnew e Weronika Tofilska. Composta da otto episodi, la serie tv è disponibile il 26 marzo.

Gli irregolari di Baker Street: la trama della serie tv

Ambientata nella Londra vittoriana, la serie esplora i rapporti tra Sherlock Holmes e un gruppo di ragazzi di strada che lo aiutano a raccogliere indizi per le sue indagini. Questi adolescenti sono noti come “Gli Irregolari” e lavorano per conto del dottor Watson su casi inerenti al soprannaturali.

Il detective Holmes, invece, un personaggio piuttosto sfuggente, preferisce prendersi il merito per il loto lavoro. E mentre, mano a mano, i crimini assumono un aspetto sempre più inquietante, un potere oscuro emerge mettendo in pericolo non solo Londra, ma il mondo intero. Spetterà alla banda degli Irregolari scongiurare la minaccia che incombe sul Paese per evitare le cose precipitino nel peggiore dei modi.

Gli irregolari di Baker Street su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie, Henry Lloyd-Hughes nel ruolo del detective Sherlock Holmes; Royce Pierreson è il Dr John Watson, fedele alleato di Holmes; Clarke Peters è Linen Man; Olivia Grant interpreta Patricia Coleman-Jones; Aidan McArdle è l’Ispettore Lestrade; e Sheila Atim in un ruolo ancora da definire.

Gli Irregolari sono interpretati da un cast di giovanissimi: Thaddea Graham è Bea, leader del gruppo; Darci Shaw è Jessie, sorella minore di Bea; Jojo Macari è Billy; McKell David è Spike; e Harrison Osterfield interpreta Leopold.