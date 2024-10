La puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri sera, 20 ottobre 2024, ha visto come protagonista indiscusso Al Pacino, leggenda del cinema internazionale. L’attore premio Oscar ha presentato il suo memoir, Sonny Boy, parlando delle sfide della pandemia e della sua nuova paternità all’età di 84 anni. Accanto a lui, Fabio Fazio ha accolto altri ospiti d’eccezione, tra cui il cantante Tananai, che ha regalato un’esibizione musicale, e il regista Gabriele Muccino, che ha presentato il suo nuovo film Fino alla fine. Come sono andati gli Ascolti Tv di ieri sera? Ecco l’analisi dei dati auditel relativamente alla trasmissione andata in onda su Nove.

Ascolti tv straordinari per Che Tempo Che Fa sul Nove, i dati Auditel del 20 ottobre

Ancora grandi ascolti per #CTCF sul Nove: 1,7 milioni e quasi il 9% di share, con un picco di 2 milioni e dell’11%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Sui social, con 310 mila interazioni, si conferma il programma più social della serata.

Un momento toccante della serata è stato l’omaggio a Mike Bongiorno, in occasione del centenario della sua nascita, con la partecipazione della moglie Daniela Zuccoli Bongiorno e dell’attrice Valentina Romani, che interpreta il conduttore nella miniserie a lui dedicata.

I Dati audience della terza puntata del 2023

La terza puntata di “Che Tempo che Fa”, andata in onda il 29 ottobre 2023, aveva registrato un ottimo risultato in termini di ascolti, attirando 2,1 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 10,7%. Questo risultato ha consolidato il successo del programma su Nove, posizionandolo tra i programmi più seguiti della serata.