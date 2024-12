Il Natale si avvicina e Netflix si prepara per accogliere magicamente questa gioiosa ricorrenza. Tra pellicole emozionanti, commedie romantiche per scaldarsi il cuore e storie perfette per regalare qualche risata, ecco alcuni dei titoli presenti nel catalogo da non perdere assolutamente.

I titoli su Netflix da non perdersi nel periodo Natalizio 2024

Uno dei titoli da tenere d’occhio è Il treno dei bambini, una grande produzione italiana in arrivo il 4 dicembre. Tratto dal bestseller di Viola Ardone, il film è diretto da Cristina Comencini e nel cast ci sono Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone e la partecipazione di Stefano Accorsi.

Il treno dei bambini è una pellicola che emozionerà tutte le famiglie attraverso la storia del piccolo Amerigo, un bambino di otto anni che, nell’Italia del dopoguerra, abbandona la povertà di Napoli per raggiungere il nord su uno dei “treni della felicità”.

Ma le sorprese italiane non finiscono qui. Dal 1° gennaio arriva la commedia romantica Mica è colpa mia di Umberto Carteni con Antonio Folletto e Laura Adriani. La storia segue due fratelli napoletani che, sommersi dai debiti, progettano una truffa ai danni di una

ricca ereditiera per salvare la loro casa. Ben presto però, un amore inaspettato sconvolge completamente i loro piani.

Commedie romantiche natalizie e film per la famiglia

Immancabili le rom-com a tema natale. Da vedere da soli o in compagnia, questi titoli sono ideali per un momento romantico e goliardico durante le festività.

Tra i grandi classici, non può mancare Love Actually, disponibile già in piattaforma. Al catalogo però si aggiungono anche altri nuovi quattro titoli per godersi al meglio la stagione.

Già presente tra i titoli è Hot Frosty – Una magia di Natale, dove una scultura di neve si trasforma magicamente nell’amore della protagonista Kathy. O ancora The Merry Gentlemen, con protagonista Chad Michael Murray che partecipa ad uno spettacolo di varietà natalizio molto originale. Ci sono poi Appuntamento a Natale, dove l’amore scoppia durante un concerto natalizio dei Pentatonix, e infine Our Little Secret, la nuova commedia con Lindsay Lohan, che si ritrova a passare le vacanze di Natale insieme al suo ex.

Altre pellicole per sentire la magia del Natale sono sicuramente quelle dedicate ai più piccini e perfette per riunire tutta la famiglia. Non possiamo non nominare i classici come Klaus – I segreti del Natale e Qualcuno salvi il Natale. Tra le nuove offerte del catalogo invece, è già disponibile Spellbound – L’incantesimo, nato dai creatori di Shrek e Toy Story. La storia segue l’epica avventura di una giovane principessa, che cerca di rompere un incantesimo abbattutosi sulla sua famiglia.

Infine, dal 4 dicembre arriva That Christmas del regista di Love Actually, Richard Curtis. Nel villaggio di Wellington- on – Sea, una tempesta di neve sconvolge i piani di tutti gli abitanti… persino quelli di Babbo Natale!