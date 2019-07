Marco Marra torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata de “La mia passione”, il programma di interviste che questa settimana ospiterà Giusy Ferreri, la cantante di “Jambo” e “Non ti scordar mai di me”. Ecco le anticipazioni della puntata in onda sabato 13 luglio su Rai3.

Giusy Ferreri si racconta La Mia Passione su Rai3

Sabato 13 luglio 2019 alle ore 20.30 su Rai3 appuntamento con la sesta puntata de “La mia Passione“, il programma di interviste condotto da Marco Marra che questa volta incontra Giusy Ferreri.

La cantante italiana è pronta a raccontarsi tra vita privata e professionale partendo dai primi anni di gavetta. Sono anni di porte in faccia, come succede a tutti, che però non le hanno mai spinta a lasciar perdere il suo sogno. Anzi ogni volta Giusy si rialzava più forte di prima pronta a mettersi in gioco puntando sulla passione per la musica da sempre innata dentro di sè.

Così step by step si presenta ai provini della seconda edizione di X Factor dove conquista Simona Ventura e il pubblico italiano. Non arriva alla fase finale del programma, ma diventa la vincitrice morale di quell’edizione. Nel 2008 collabora con Tiziano Ferro per il primo singolo “Non ti scordar mai di me” che diventa una hit dell’estate. Un successo straordinario che la vede primeggiare nella classifica dei singoli più venduti per ben 11 settimane. E’ il primo record di una carriera che decolla col botto.

Giusy Ferreri: dalle prime canzoni a Jambo

Dopo “Non ti scordar mai di me” la carriera di Giusy Ferreri prende letteralmente il volo. Seguono una serie di successi: da “Novembre” a “La scala”, dalla cover “Ciao amore ciao” alla prima partecipazione al Festival di Sanremo con “Il mare immenso”. Poi arrivano le hit dell’estate: “Roma a Bangkok” con Baby K fino alla collaborazione con Takagi e Ketra in “Amore e Capoeira” e la recente “Jambo”.

Non solo, durante l’intervista a “La mia passione” Giusy racconta della sua vita personale. Dall’amore per Chopin che la spinge a studiare il pianoforte fino al grande successo conquistato grazie ad una voce unica e dal timbro graffiante; una voce che più volte la vede paragonata alla grande Amy Winehouse.

Un lungo viaggio personale ed artistico nella vita di una delle migliori interpreti della musica italiana, che da un anno a questa parte è diventata anche per la prima volta mamma della piccola Beatrice.