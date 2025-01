Con il nuovo anno, riparte la fiction Rai. Tra i titoli più attesi c’è sicuramente “Un passo dal cielo”, una serie che negli anni ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. I nuovi episodi dell’ottava stagione andranno in onda a partire dal 9 gennaio in prime sei serate su Raiuno. Al fianco dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, ritroviamo Marco Rossetti nei panni di Nathan sempre più alla ricerca delle proprie origini. Due le new entry: Nino Frassica nel ruolo del magico Nino, zio di Carolina, moglie di Vincenzo Nappi e Raz Degan al suo ritorno in tv dopo anni nei panni del ricercatore Stephen Anderssen. Una stagione che si conferma ancora una volta avvincente, ben scritta e con colpi di scena che faranno letteralmente impazzire i fan.

Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Raz Degan: intervista ai protagonisti di “Un passo dal cielo 8”

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giusy Buscemi, Marco Rossetti e la new entry Raz Degan. Sull’evoluzione del suo personaggio, Monica Nappi, Giusy Buscemi ha detto: “La ritroverete come l’abbiamo lasciata ma con tante cose da scoprire per se stessa e anche per chi la circonda. L’abbiamo lasciata sul capanno delle cinque torri con questa amicizia sospetta insieme a Nathan. In questa stagione da un lato Manuela continuerà a svolgere il suo lavoro, a risolvere casi insieme al fratello con tante nuove sfide da affrontare, dall’altra parte ci sarà anche il capitolo sentimentale. Manuela si chiederà quanto varrà la pena combattere in amore soprattutto se si proviene da due mondi completamente diversi”.

Il mondo opposto è quello di Nathan interpretato da Marco Rossetti. In questa nuova stagione, Nathan ha in progetto di tornare verso la civiltà: “Nathan dovrà fare i conti con il proprio passato, con le sue origini. Non sapendo da dove viene, non sa chi è e per questo è sempre mosso da un sentimento di diffidenza, timore e anche di rabbia. La vicinanza con Manuela gli permetterà di riaprire le porte verso il prossimo”.

New entry di questa nuova stagione, Raz Degan. L’attore sottolinea come il personaggio interpretato lo abbia convinto a tornare dopo anni sul piccolo schermo: “Sì il personaggio mi è piaciuto molto. Ho trascorso gli ultimi dieci anni dietro la camera a fare miei progetti e leggendo il copione di questa stagione ho trovato tanti aspetti in comune con il mio personaggio”.

Un personaggio che ha in comune con Raz Degan la passione per la natura. Dopo essersi allontanato dalla tv, l’attore ha viaggiato tanto esplorando paesi lontani e paesaggi incontaminati. Da un po’ di anni però la crisi climatica si è trasformata in un’emergenza umanitaria. In merito a questo tema, Raz Degan ha dichiarato: “Ho guardato agli aspetti intimi di questo personaggio anche se la componente naturalistica ha sicuramente avuto un forte impatto su di me. Oggi bisognerebbe essere più consapevoli delle azioni che mettiamo in atto. E’ facile fare un cambiamento se tutti vogliono. E’ importante partire dall’acqua, la fonte primaria di vita. Stephen cerca in questa stagione di salvare proprio i ghiacciai”.

Una serie che cambia pelle, si rinnova ma che non viene a noia al pubblico. Abbiamo chiesto a conclusione dell’intervista a Giusy Buscemi e Marco Rossetti quale sia il segreto di questo successo: “E’ una serie scritta benissimo, che ha dei pilastri insostituibili come la montagna, le relazioni familiari ma che allo stesso tempo è sempre nuova”, ha spiegato l’attrice.

Marco Rossetti ha invece ammesso: “Ogni personaggio tende a inseguire il proprio obiettivo. Monica e Nathan sono rimaste la stessa persona ma in questa stagione hanno tanto da scoprire. Per questo come attori non ci annoiamo mai”.