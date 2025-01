Giacomo Leopardi torna a rivivere sul piccolo schermo in “Leopardi – Il poeta dell’infinito“, la miniserie che andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio in prima serata su Raiuno. La serie racconta la vicenda umana e storica del grande poeta ritratto da Rubini come un intellettuale che ha incendiato gli animi dei patrioti e che nel tempo si è trasformato in un punto di riferimento per i giovani. Noi abbiamo intervistato una delle protagoniste, Giusy Buscemi.

Giusy Buscemi, intervista all’attrice di “Leopardi – Il poeta dell’infinito”

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giusy Buscemi che nella serie interpreta Fanny Targioni Tozzetti. L’attrice ci ha parlato del suo personaggio, una donna che soffriva per l’amore non corrisposto per Antonio Ranieri, amico di Giacomo: “Fanny è una donna meravigliosa, a volte ambigua. E’ anche moderna e il suo salotto era considerato un punto di ritrovo per gli intellettuali dell’epoca. Lei è innamorata dell’arte, della cultura, conosce a memoria i versetti delle poesie di Leopardi ma allo stesso tempo è una donna dalle mille sfumature perché da un lato è colta ma è allo stesso tempo anche romantica, materna con le figlie, a volte spregiudicata perché aveva degli amanti e nel suo salotto era risaputo. Mi sono affezionata a questo personaggio per la sua malinconia”.

Sull’attualità di Leopardi, la Buscemi ha dichiarato: “Il regista Sergio Rubini ha voluto fare questa serie per offrire un diverso punto di vista su Leopardi. Non è l’uomo pessimista così lo abbiamo studiato sui banchi di scuola ma è un poeta che si pone delle domande e che ha un grande desiderio di vita”.

Il 2025 inizia per Giusy Buscemi con un doppio impegno: non solo la serie su Leopardi ma anche “Un passo dal cielo 8″:

“Sarà una stagione bellissima con tanti colpi di scena e storie nuove da raccontare. La protagonista sarà sempre la montagna. Manuela, il personaggio che interpreto, è una donna che ormai cresce con me e ha nuovi desideri, ambizioni. E’ pronta ad innamorarsi e ad accettare le sfide che questo comporterà”.