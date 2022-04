In arrivo su canale 5 una nuova serie tv che si intitola “Giustizia per Tutti” con protagonisti Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Una storia che narra una vera e propria battaglia civile, in onore della giustizia e della redenzione. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla fiction: trama, cast, numero puntate e quando in tv.

Giustizia per tutti su Canale 5: ecco quando in tv

Da mercoledì 18 maggio 2022 in prima serata sull’ammiraglia Mediaset in arrivo la serie tv “Giustizia per Tutti” con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. I due attori, compagni nella vita, raccontano la triste vicenda di Roberto Beltrami (Raul Bova), accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie Beatrice.

La serie tv è prodotta e interpretata da Raoul Bova. È un legal drama incentrato su un errore giudiziario che sconvolge la vita di Roberto Beltrami, che farà di tutto per dimostrare la sua innocenza e recuperare il rapporto con la figlia ormai diciassettenne Giulia, cresciuta dalla zia Daniela.

Quanti sono gli episodi della serie tv “Giustizia Per Tutti”?

La fiction è composta da 12 episodi da 50 minuti ciascuno: la loro emissione sarà quindi per sei prime serate su canale 5. Giustizia per tutti è stata in stand by per quasi due anni e ora finalmente c’è una data di messa in onda come abbiamo già detto, mercoledì 18 maggio 2022.

La trama di “Giustizia per tutti”, fiction con Raoul Bova in prime time su Canale 5

Il protagonista come detto è Roberto Beltrami (Raul Bova), noto fotografo torinese sposato con la brillante avvocatessa Beatrice. Una tragedia squarcia la vita di Roberto in modo indelebile: Beatrice viene uccisa e per un errore giudiziario ad essere condannato è il marito che finisce in carcere.

Roberto in carcere si laurea in giurisprudenza con lo scopo di far riaprire il caso e poter quindi dimostrare la sua innocenza. Ad accorgersi di questo caso è Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales) ex collega della moglie deceduta, che lo ingaggia nello stesso studio dove lavoravano le due donne.

Roberto ha un chiodo fisso: far riaprire il caso e dimostrare la sua innocenza. Anche se è ormai un uomo libero, non dimentica il passato e oltre a proclamare la sua innocenza il suo scopo è anche quello di ristabilire un rapporto con la figlia Giulia di 17 anni che è stata cresciuta dalla zia poliziotta Daniela.

“Giustizia per tutti” con Raoul Bova: il cast

Al fianco di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales compagna nella vita reale dell’attore troviamo anche:

Elia Moutamid;

Anna Favella;

Francesca Vetere;

Maurizio Marchetti;

Giuseppe Loconsole.

La regia della serie tv è affidata a Maurizio Zaccaro ed Eros Puglia. Mentre come sceneggiatori ci sono: Marcello Olivieri, Nicholas Di Valerio, Valerio D’Annunzio, Salvatore De Mola e Eleonora Fiorini.