Giuseppe Pirozzi è stato uno dei protagonisti del Blu Carpet del Sàff, il Sanità Film Festival. L’attore ci ha raccontato del suo legame con la città di Napoli e svelato qualche retroscena sul suo personaggio di Mare Fuori, Micciarella, che sarà uno dei protagonisti della prossima stagione. Vediamo insieme cosa ci ha detto.

Intervista all’attore Giuseppe Pirozzi

Qual è il tuo rapporto con Napoli e il territorio?

A Napoli c’è il mio cuore, è la mia città. Dentro di me vive Napoli, io sono nato qui nella Sanità e ci ho messo due minuti ad arrivare al Sàff perché abito qui. È un’emozione incredibile, non mi aspettavo di vivere questo momento nella mia vita invece è arrivato e sono molto felice.

Come è nata la tua passione per la recitazione?

Non c’è stato un giorno specifico in cui è nata. È un po’ come con il calciatore: a lui è sempre piaciuto giocare a calcio, a me invece è sempre piaciuto recitare.

Come ti sei avvicinato a Mare Fuori?

Hanno chiamato la mia agenzia, ho fatto il provino e mi è andata bene. L’ho superato.

Cosa hai in comune e cosa ti differenzia con il tuo personaggio Micciarella?

In comune abbiamo l’età, i capelli e basta. Non abbiamo niente in comune, siamo proprio l’opposto.

Come è evoluto il tuo personaggio nel corso degli episodi? Ci puoi svelare qualche anticipazione su Mare Fuori 5?

Il mio personaggio sta crescendo. È partito da essere ‘un uomo’ con la mentalità molto arretrata, ora sta avanzando mentalmente e sta diventando bambino. Una sorta di crescere, tornando indietro. Purtroppo bocca chiusa, non posso dire niente sulle anticipazioni. Vedrete a febbraio quando uscirà la serie.

Ti abbiamo visto anche nel Musical di Mare Fuori

Torneremo, ci sarà la seconda stagione. Anzi vi aspettiamo in tutti i teatri d’Italia, mi raccomando non mancate.

Progetti futuri?

Stiamo macinando. Ci sono parecchie cose e sono molto felice.

Il tuo sogno più grande?

Continuare per questa strada.