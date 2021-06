Una storia a lieto fine quella del piccolo Nicola Tanturli di 21 mesi, il bambino scomparso a Mugello e ritrovato, per fortuna vivo, questa mattina, dal giornalista de La vita in diretta: Giuseppe Di Tommaso, mentre realizzava un servizio giornalistico nelle campagne del Mugello, proprio sulla scomparsa del bambino.

Giuseppe di Tommaso il giornalista de’ La Vita in diretta che ha trovato il bambino scomparso

Il piccolo Nicola Tanturli si trovava in una scarpata profonda circa 50 metri a circa 3 chilometri di distanza dalla sua casa, in un casolare isolato in mezzo ai boschi dell’Appennino. Il giornalista Giuseppe Di Tommaso, si stava recando verso l’abitazione di Leonardo e Giuseppina i genitori del bambino, e pare avrebbe udito alcuni lamenti e rumori.

L’inviato de La vita in diretta ha subito allertato il luogotenente dell’arma dei Carabinieri Ciccarelli, comandante della stazione di Scarperia. Il militare si è calato per 25 metri e ha individuato il piccolo che ha chiesto subito della mamma. Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada riconsegnandolo alla madre. Il bambino sta bene, hanno riferito i soccorritori, ma sarà portato all’ospedale di Borgo San Lorenzo per gli accertamenti del caso.

La scomparsa

I genitori avevano raccontato agli investigatori di averlo messo a letto intorno alle 19.00 e di essersi accorti solo a mezzanotte che il bambino non c’era più. I due genitori non si erano accorti della scomparsa del bambino. Lanciato l’allarme sono poi immediatamente partite le ricerche. In azione oltre 200 tra volontari, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il post di ringraziamento de La vita in diretta

Anche la trasmissione condotta dal giornalista Alberto Matano si è voluta congratulare a nome di tutta la redazione con il loro inviato: “Nicola, il bambino di 21 mesi scomparso nei boschi del Mugello, è stato ritrovato poco fa dal nostro inviato Giuseppe Di Tommaso” – Il messaggio apparso sul profilo Twitter della trasmissione pomeridiana di Rai 1.

Anche il conduttore Alberto Matano attraverso FqMagazine ha voluto raccontare la gioia vissuta quando ha ricevuto la telefonata del ritrovamento del piccolo Nicola: “Non dimenticherò mai la telefonata di Giuseppe Di Tommaso, una gioia indescrivibile. L’aver contribuito a salvare la vita di un bambino è per noi motivo di orgoglio”.