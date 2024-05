La puntata di oggi di “Non lo faccio x moda”, il podcast prodotto da Taag!, l’agenzia di talent management attiva nel mondo dell’intrattenimento di Mondadori Media, condotto da Giulia Salemi che da perfetta padrona di casa accoglie i suoi ospiti nel proprio salotto dove si mettono a nudo e raccontano liberamente, senza freni, la propria vita e i disagi che li hanno accompagnati durante le loro carriere, è un vero e proprio match tra Giulia e il suo ospite, il conduttore radiofonico, giornalista, opinionista e conduttore televisivo italiano Giuseppe Cruciani che, dalla Zanzara, porta in questo contesto una serie di riflessioni su molti argomenti delicati senza tabù, senza censure, senza tagli di nessun genere. Il risultato è un incontro-scontro che viaggia su linguaggi e mondi paralleli ma che porta a molti elementi di corto circuito e di riflessione.

Giuseppe Cruciani ospite al podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio x moda”

Nel salotto di Giulia Salemi, Giuseppe Cruciani nel suo stile “Politicamente scorretto” racconta del suo cattivo rapporto con l’acqua ,“Mi lavo poco ma risparmio acqua e non inquino”, racconta, degli haters e del sistema di vittimismo che abbiamo creato, della comunità LGBTQ+ e del potere offensivo di una parola a seconda di come viene usata (“non esistono comunità, esistono individui”. “Una parola non è mai offensiva, se la ripeti tante volte diventa normale”), ma parla anche tanto di sesso, di autoerotismo, di trasgressione, di poliamore, di libertinaggio e delle diverse definizioni date ad un uomo o ad una donna nell’uso del sesso. “Il sesso è vita, è gioia”. “La masturbazione è un antistress”. “Ognuno di noi è in qualche modo esibizionista”.

Queste e altre rivelazioni in questa intervista dove intervistatore e intervistato si mettono a nudo. Tanti sono gli argomenti delicati che sono stati trattati che l’intervista riprenderà con temi forti la prossima settimana in una seconda parte.

Video – Giuseppe Cruciani ospite di Giulia Salemi