Giuseppe Brindisi lascia Stasera Italia. I saluti del conduttore sono arrivati sul finale della puntata speciale di ieri sera, domenica 27 ottobre 2019, dedicata ai risultati per le elezioni in Umbria.

“Questa è una comunicazione mia, personale. Questa è l’ultima puntata di conduzione a Stasera Italia. L’azienda ha altri programmi per me. In bocca al lupo a Veronica e a questo programma, che in qualche modo ho contribuito a far nascere” le parole del giornalista.

“Colgo l’occasione per ringraziarti a nome di tutti noi, ci siamo molto divertiti. Colonna portante di Stasera Italia, dall’inizio” la chiosa della collega, Veronica Gentili. Ecco il video Mediaset col ‘grazie e arrivederci’ nella trasmissione di Rete 4 targata VideoNews.