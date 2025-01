L’insediamento di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti è un evento di rilevanza mondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming in Italia su Rai1, Rai3, Canale 5, Rete 4 e le reti Sky. Di seguito tutte le informazioni sull’orario e come seguirlo in TV.

Quando si tiene il giuramento di Donald Trump 2025?

Il giuramento del Presidente degli Stati Uniti è previsto per il 20 gennaio 2025. Questo giorno è designato dalla Costituzione americana per il passaggio di potere ufficiale tra il Presidente uscente e quello entrante. La cerimonia inizierà intorno alle 12:00 ora locale di Washington D.C., corrispondenti alle 18:00 ora italiana.

Dove vedere il giuramento di Donald Trump in TV sulla Rai

La Rai trasmetterà in diretta la cerimonia di insediamento di Donald Trump con uno speciale del Tg1, in onda dalle 17:05 e condotto da Oliviero Bergamini. Per questo motivo, La vita in diretta non sarà trasmesso, mentre il quiz L’eredità andrà regolarmente in onda. Contemporaneamente, Rai News 24 offrirà la diretta dell’evento, e su Rai Radio1 sarà trasmesso uno speciale dedicato.

Massimo Giletti dedicherà la puntata di Lo Stato delle Cose su Rai3, in onda dalle 21:20, alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Con ospiti in studio e collegamenti da New York, il conduttore commenterà in diretta i momenti salienti della cerimonia e analizzerà le prospettive del futuro scenario politico.

Dove vedere il giuramento di Donald Trump in TV su Mediaset

Canale 5 trasmetterà Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, a partire dalle 17:05, con un ampio spazio dedicato al grande evento dall’America. Contemporaneamente, su TgCom24 andrà in onda la diretta della cerimonia con la conduzione del giornalista Dario Donato.

Su Rete4 ampio spazio sarà dedicato alla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Si comincia nel pomeriggio con Tg4 – Diario del giorno, in simulcast su TgCom24, seguito dallo speciale Il ritorno di Trump alle 16:45, condotto da Sabrina Scampini. Nell’access prime time andrà in onda 4 di sera con Paolo Del Debbio, mentre in prima serata Quarta Repubblica, con Nicola Porro, seguirà le ultime fasi della cerimonia. Tra gli ospiti ci saranno Giuseppe Cruciani, Edward Luttwak, Giorgio Dell’Arti, Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Andrea Ruggieri, Riccardo Magi e Annalisa Chirico.

Dove vedere il giuramento di Donald Trump in TV su La7

La7 dedicherà ampio spazio a Donald Trump fin dalle prime ore del mattino, con approfondimenti e finestre all’interno di Omnibus e Coffee Break. La copertura proseguirà con L’Aria che Tira e Tagadà. Dalle 17:30 andrà in onda uno speciale curato dal direttore dell’informazione, Enrico Mentana. Alle 20:35 il testimone passerà a Corrado Floris, che condurrà Otto e mezzo al posto di Lilli Gruber, assente per influenza. Tra gli ospiti figurano Marco Travaglio, Lucio Caracciolo, Alessandra Galloni e Mariolina Sattanino. In seconda serata, La Torre di Babele. Il nuovo mondo di Donald Trump con Corrado Augias e ospiti in studio Ezio Mauro, Sandro Veronesi e Nadia Urbinati.

Dove vedere il giuramento di Donald Trump in TV su Sky

Sky offrirà una copertura completa dell’evento su SkyTg24 per tutta la giornata. Lo speciale Inauguration Day sarà trasmesso a partire dalle 17:00, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi, con gli interventi degli inviati Sky Federico Leoni, Cristiana Mancini e Jacopo Arbarello.

Streaming online: come seguire l’evento

Se preferisci guardare il giuramento di Donald Trump in streaming, hai diverse opzioni disponibili:

Siti ufficiali delle emittenti televisive: RaiPlay, SkyGo e Mediaset Infinity offriranno il live streaming delle rispettive trasmissioni.

Canali YouTube ufficiali: Molte reti americane, come CNN e ABC News, trasmettono gratuitamente gli eventi ufficiali sul loro canale YouTube.

Social media: Le piattaforme come Twitter, Facebook e Instagram potrebbero ospitare dirette ufficiali o aggiornamenti costanti.