A Uomini e donne proseguono le esterne di Giulio e Giovanna. Nella puntata di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, Raselli e Abate hanno trascorso del tempo insieme a casa di lei, tra baci passionali e parole importanti. “Ho paura di dirti quanto ti vorrei nelle mia vita” la confessione della corteggiatrice. “Sei una persona molto importante e mi piaci per quello che sei” la replica del tronista, in esterna anche bacchettato dalla zia di lei, Carmela, che così si è rivolta al diretto interessato: “Perché non scegli?“. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play con tutte le immagini in onda oggi pomeriggio su Canale 5.