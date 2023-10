Giulia Stabile si racconta a TV Sorrisi e Canzoni. La nuova conduttrice di Tu si que vales parla della sua passione per la danza – che la accompagna da quando aveva tre anni – e del tempo che dedica a questa “disciplina”.

Giulia Stabile, una carriera costruita con impegno

L’ex vincitrice di Amici sta vivendo un momento magico. Da ballerina a protagonista femminile di Tu Sì Que Vales, la carriera di Giulia Stabile prosegue a gonfie vele. Dopo la vittoria di Amici 2020 per la giovane artista romana si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Oggi è uno dei volti di punta di Canale 5 e sta dimostrando giorno dopo giorno tutto il suo talento. Oltre a far parte del cast dei ballerini professionisti del talent show di Canale 5 – infatti – Giulia è la conduttrice del popolare show Tu Sì Que Vales, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. I tre co-conduttori – con i loro divertenti sketch – hanno conquistato il pubblico, e in questa edizione si prepara ad affrontare la sfida senza Belen al suo fianco, come nelle precedenti edizioni.

I risultati raggiunti sono frutto di grande impegno, e la ballerina non nasconde di dedicare gran parte del suo tempo alla danza.

Ballo fino a 12 ore al giorno! Ci sono tanti allievi e faccio tutti gli stili. Alla sera però mi accendo. Sono come le montagne russe: la mattina vado lenta perché mi devo riscaldare, la sera vado veloce perché ho preso il ritmo. La danza è disciplina. Alle critiche bisogna rispondere mettendosi nei panni dell’insegnante, ai quali non si risponde mai. Fare il ballerino è complesso, si usa il corpo e anche la testa. Noi siamo molto cattivi con noi stessi… Pretendiamo tanto da noi e ci arrabbiamo se qualcosa non riesce. Invece ho capito che bisogna trasformare la passione per la danza in energia.

Giulia Stabile non nasconde che il contest di Maria De Filippi è diventata la sua comfort zone televisiva, quella dove può esprimere tutta la sua energia. Ballerina professionista dall’edizione successiva alla sua vittoria, cerca di tramandare i suoi valori agli allievi. Rivela di essere molto ansiosa, di essere consapevole di aver ancora tanto da imparare e di non aver paura di mettersi in gioco e fare sacrifici. “Dai propri errori si può sempre imparare” è il messaggio che la Stabile cerca sempre di trasmettere agli allievi.

Alle domande sul talent show, l’artista rivela che quest’anno Amici senza Covid – che invece c’era quando lei era allieva – è incredibile. L’artista romana ha sottolineato il fatto che – soprattutto per i ballerini classici – toccare i muscoli e indicare le posizioni è uno strumento per capire.

Giulia Stabile, quali progetti per il futuro?

“Che ansia pensarci” Giulia esordisce così alla domanda sui progetti futuri, poi continua affermando che tra 10 anni vorrebbe poter essere fiera di sé stessa e trovare intorno a sé tutte quelle persone a cui tiene di più.