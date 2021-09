Giulia Stabile e Sangiovanni assenti dai social. Cosa è successo? L’assenza ha fatto preoccupare tantissimo i fan della coppia nata nel talent show ‘Amici di Maria De Filippi’ che hanno subito pensato al peggio. Possibile che la storia d’amore tra i due sia già arrivata al capolinea?

Giulia Stabile e Sangiovanni stanno ancora insieme?

Giulia Stabile e Sangiovanni sono ancora una coppia? Da diverse settimane i fan della coppia di Amici 20 non si domandano altro. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la vincitrice di Amici 20, promossa a ballerina professionista e ad inviata di Tu Si Que Vales. Giulia, infatti, ha spiegato che con il cantante di ‘Malibu’ hanno deciso di prendersi una pausa dai social network. Il motivo?

Il clamore mediatico e dei social intorno al loro amore. Un’attenzione spasmodica per due ragazzi così giovani che, proprio per preservare la loro storia, hanno deciso di non farsi vedere più insieme.

“Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano” – ha confessato proprio Giulia – aggiungendo – perchè un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la nostra vicinanza con il pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo far rimanere privata”.

Giulia Stabile di Amici: nessuna crisi con Sangiovanni

Nessuna crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni. I fan della coppia di Amici 20 possono tirare un sospiro di sollievo, visto che la coppia è felice ed innamorata. La decisione di non comparire più insieme sui social è dettata semplicemente dal desiderio di difendere il loro sentimento dal gossip e dal chiacchiericcio spingendo così l’attenzione sulla loro carriera artistica.

Una scelta giustissima che arriva a distanza di pochissimo tempo dallo sfogo social di Sangiovanni. “Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti” – aveva detto il cantante di Malibu. Uno sfogo che ha trovato l’appoggio anche di Giulia.