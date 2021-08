Giulia Stabile e Alessandra Celentano, ovvero la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e la professoressa di danza classica, una delle maestre più severe della televisione, sono state coinvolte in un nuovo progetto per Netflix? Pare proprio di sì. Di cosa si tratta? Ripercorriamo insieme tutte le tracce lasciate sui social per capire meglio cosa ci nascondono la ballerina e la Maestra che dopo il talent di Canale 5 si sono ritrovate nuovamente insieme per parlare ancora una volta di danza.

Giulia Stabile e Alessandra Celentano: il nuovo progetto

Giulia Stabile e Alessandra Celentano, qualche settimana fa, si sono mostrate insieme all’aeroporto, direzione Milano. I fan le hanno seguire sui social trovando varie tracce e indizi della loro presenza negli stessi posti, ma non sono riusciti subito a capire cosa stessero facendo.

Qualcuno ha pensato che le due si stessero muovendo insieme per andare a fare qualche corso di danza in giro per l’Italia o addirittura che stessero spostandosi per andare a scovare talenti per completare il cast della prossima edizione di Amici. Invece? A quanto pare il loro viaggio di lavoro non aveva nulla a che fare con il talent di Maria De Filippi.

In realtà la Celentano e la bravissima Giulia sono state coinvolte in un progetto per Netflix o meglio per la Video coreografia Vivo.

Entrambe sono state cioè ingaggiate per promuovere il film di animazione intitolato Vivo, presente sulla piattaforma srtreaming già dal 6 agosto 2021.

Su TikTok, dunque, Giulia Stabile ha pubblicato una piccola coreografia sulle note di una canzone del lungometraggio animato. La bravissima ballerina ha poi invitando gli utenti a riproporla.

Poco dopo, Alessandra Celentano, ha invece commentato severamente, come solo lei sa fare, i passi di danza creando così molta ilarità. Occhiali inforcati, sguardo truce, la Maestra ha impartito varie correzioni e spronato a far meglio.

Un’estate d’oro per Giulia Stabile, la vincitrice di Amici

Copertine di riviste e magazine, il video del singolo del fidanzato Sangiovanni, i casting di Amici, la presenza a Tu si que Vales insieme a Belen Rodriguez e agli altri giudici, ma anche il progetto per Netflix e molto altro ancora.

Quella di Giulia è davvero una estate d’oro. Ricca di progetti, amicizie importanti e svolte professionali.

Maria De Filippi e Belen Rodriguez sono rimaste stregate dalla semplicità e genuinità di Giulia. Entrambe si sono dette convinte, come moltissimi fan, che la ragazza farà strada.