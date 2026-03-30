Giulia Stabile è finita al centro di nuove polemiche social, diventando bersaglio dei soliti haters che mettono in dubbio le sue capacità nella danza. Numerosi commenti poco garbati sono comparsi sotto alcuni post della ballerina (che ricordiamo impegnata in queste settimane nel tour della cantante Rosalia), con utenti che sostengono che la ballerina non sappia danzare, scatenando un acceso dibattito tra fan e detrattori. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi continua però a essere una delle figure più amate dal pubblico, nonostante le critiche che ciclicamente emergono sui social network.

La difesa di Giuseppe Giofrè a Giulia Stabile: “Merita rispetto”

A prendere posizione è stato il ballerino Giuseppe Giofrè, anche lui ex volto di Amici, e oggi star mondiale del Ballo (ricordiamo, tra le altre cose, che è uno dei ballerini di Jennifer Lopez) che ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere Giulia Stabile. Con un commento sotto un post social, Giofrè ha voluto sottolineare il talento e il percorso della collega, rispondendo direttamente alle critiche.

“Se sono qui a commentare è perché mi dispiace leggere certe cose su un talento come quello di Giulietta”, ha scritto, evidenziando quanto sia ingiusto sminuire il lavoro della ballerina.

Giulia Stabile, anni di studio, sacrifici e passione

Nel suo intervento, Giuseppe Giofrè ha ricordato il lungo percorso di formazione di Giulia Stabile, fatto di studio costante e grande determinazione:

“Studia da quando è nata: è arrivata su quel palco grazie alla sua determinazione, senza mai fermarsi, continuando a formarsi e a prendere lezioni ovunque possibile. È proprio questa dedizione che l’ha portata oggi a vivere il suo sogno”.

Parole forti che mettono in luce l’impegno e i sacrifici dietro ogni esibizione, spesso ignorati da chi si limita a giudicare superficialmente.

Un messaggio contro l’odio social

Giofrè ha poi concluso con un messaggio chiaro, invitando al rispetto: “Dietro a quel momento ci sono anni di impegno, sacrifici e passione e questo merita solo rispetto”.

Un intervento che ha raccolto il sostegno di molti fan, pronti a difendere Giulia Stabile e a condannare l’ennesimo episodio di odio gratuito sui social.