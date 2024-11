Nella giornata internazionale della lotta alla violenza sulle donne, Giulia Salemi emoziona i fan e non solo, con un nuovo post pubblicato sui social. Si tratta di un commosso messaggio di sensibilizzazione pubblica, indirizzato al figlio che l’ex Grande Fratello Vip attende con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi emoziona il web: il messaggio di sensibilizzazione

Riattivatasi via Instagram, in un nuovo videomessaggio condiviso con gli internauti Giulia Salemi onora la fiducia del seguito dei follower che vanta sui social, in un modo speciale. Per l’occasione, l’amata influencer, nota in Italia per la partecipazione al Grande Fratello Vip, parla al figlio che porta in grembo, la cui nascita è prevista per il mese di gennaio 2025. E il messaggio a mezzo social vuole essere un invito al rispetto delle donne e non solo, nella giornata internazionale della lotta alla violenza di genere – che ricorre il 25 novembre, come ogni anno.

“Caro amore mio – scrive al nascituro, a corredo del video, un’emozionante Giulia Salemi, ancora non ti conosco, ma ogni giorno che passa ti immagino. Sarai il mio piccolo uomo, il cuore che batte fuori dal mio corpo, e il motivo per cui spero in un mondo migliore”.

Le parole dell’italo-persiana, al figlio concepito con l’amore conosciuto nella Casa del GF, Pierpaolo Pretelli, proseguono con un tono commosso, che al contempo commuove il popolo nel web:

“Oggi, mentre ti scrivo, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È una giornata dolorosa, perché ci ricorda quante ferite restano ancora da guarire. Ma è anche una giornata importante, perché ci insegna una cosa che voglio trasmetterti con tutta me stessa: il rispetto”.

L’influencer parla a tutte le generazioni

Il rispetto per le donne non è solo una parola, ma un lifestyle, un modo di vivere per un’esistenza serena e nella pacifica convivenza sul piano sociale, a detta dell’influencer italo-persiana. È imparare a intravedere il valore in chi si ha accanto senza distinzioni di ogni tipo, tra sesso, orientamento, credo, è parlare con gentilezza anche quando è difficile farlo. E ancora, il rispetto del sé e dell’altro, oggi e sempre, è anche essere capaci di amare e godere di ogni aspetto della vita, senza mai far sentire nessuno inferiore.

“Sarai piccolo, poi grande, e un giorno forse sarai tu ad amare… Voglio che tu sappia che l’amore non è mai possesso, che la forza non è mai violenza, e che la libertà dell’altro è il dono più prezioso che puoi custodire”.

Infine, non manca il travolgente saluto all’uomo in divenire e simbolo di ogni Generazione, della futura mamma vip: “io sarò qui, a insegnarti con tutto l’amore che posso. E spero che quando crescerai, nel mondo che ti accoglierà, ci saranno meno giorni come questo. Ti aspetto, piccolo grande uomo. Con tutto il mio cuore. Mamma“.