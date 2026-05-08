Ascolti tv giovedì 7 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 7 maggio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Buonvino – Mistero a Villa Borghese vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 7 maggio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?

Rai1: Buonvino – Mistero a Villa Borghese, la serie TV tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni con protagonista Giorgio Marchesi ha incollato alla tv 3.355.000 spettatori pari allo 20.3% di share.



Rai 2: Ore 14 Sera, il programma dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha coinvolto 1.170.000 spettatori pari al 8.8%.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova puntata del people show condotto da Geppy Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza ha intrattenuto 787.000 spettatori con lo 5.1%.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha raccolto 866.000 spettatori con il 6.8% di share.

Canale 5: Forbidden Fruit, le nuove puntate del serial televisivo drammatico turco hanno appassionato 1.721.000 spettatori con uno share del 12%.

Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste condotto da Veronica Gentili ha fatto compagnia 1.183.000 spettatori (share 9.5%).

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 760.000 spettatori e il 5.5%.

Tv8: Quantum of Solace, il film del 2008 diretto Marc Forster con protagonista Daniel Craig ha appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Nove: Comedy Match: il programma condotto da Katia Follesa che vede due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.704.000 spettatori con il 23.7 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.555.000 spettatori con il 22.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 1.880.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5