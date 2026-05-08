Ascolti tv giovedì 7 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 7 maggio 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Buonvino – Mistero a Villa Borghese vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 7 maggio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?
Rai1: Buonvino – Mistero a Villa Borghese, la serie TV tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni con protagonista Giorgio Marchesi ha incollato alla tv 3.355.000 spettatori pari allo 20.3% di share.
Rai 2: Ore 14 Sera, il programma dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha coinvolto 1.170.000 spettatori pari al 8.8%.
Rai 3: Splendida Cornice, la nuova puntata del people show condotto da Geppy Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza ha intrattenuto 787.000 spettatori con lo 5.1%.
Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha raccolto 866.000 spettatori con il 6.8% di share.
Canale 5: Forbidden Fruit, le nuove puntate del serial televisivo drammatico turco hanno appassionato 1.721.000 spettatori con uno share del 12%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste condotto da Veronica Gentili ha fatto compagnia 1.183.000 spettatori (share 9.5%).
La7: Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 760.000 spettatori e il 5.5%.
Tv8: Quantum of Solace, il film del 2008 diretto Marc Forster con protagonista Daniel Craig ha appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Nove: Comedy Match: il programma condotto da Katia Follesa che vede due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.704.000 spettatori con il 23.7% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.555.000 spettatori con il 22.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 maggio 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 1.880.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- GF VIP 2026: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Uomini e donne: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- La forza di una donna: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Amici di Maria: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.