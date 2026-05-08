Be my sunshine (titolo originale Ada Masalı) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dall’11 al 15 maggio? Scopriamolo insieme.

Be my sunshine, trame al 15 maggio

L’aggressione a Batu rischia di costare molto cara a Poyraz, che viene trattenuto alla centrale di polizia in attesa di ricevere notizie dall’ospedale, dove il ragazzo è stato trasportato a seguito delle percosse subite.

La ferita alla testa di Batu sembra fortunatamente non avere conseguenze gravi, e il ragazzo decide di non sporgere denuncia contro il suo aggressore.

Poyraz viene così rilasciato. Il giovane è determinato a tenere lontano Batu da Haziran a ogni costo, e lo invita a trascorrere la notte da lui fingendo di voler chiarire quanto accaduto dopo la loro lite.

Poyraz e Haziran insieme nelle prossime puntate Be my sunshine

In una storyline parallela assistiamo ai tentativi di Latif di riconquistare Zeynep. Lei però sceglie di rimanere a casa di Selma. Finalmente tra le due donne sembra tornare un po’ di serenità.

Intanto Biricick lascia da solo Batu in pasticceria per andare a fare una consegna urgente. Proprio in quel momento arriva Nehir, che è furiosa perché ha appena scoperto che la madre intende uscire con Fatih.

Poco dopo Poyraz e Haziran trascorrono insieme il loro primo giorno come coppia. I due scoprono che Batu non ha affatto lasciato l’isola, e discutono animatamente con lui. Il ragazzo rispode affermando di non poter tornare a Istanbul perché è fuggito dalla sua famiglia, che lo sta ancora cercando.

Be my sunshine: cos’altro accade nella dizi turca?

Melisa e Alper portano avanti la loro messinscena e continuano a fingersi una coppia, ma il ragazzo appare ogni giorno più nervoso.

Gorkem e Nehir – intenti a organizzare la fiera di beneficienza – si recano a casa della defunta Hasibe in cerca di qualche oggetto da poter mettere sulla bancarella.

Cosa accadrà adesso? Per scoprire qualcosa di più dovremmo attendere qualche altro giorno, quando gli spoiler turchi ci forniranno altre news su questa avvincente dizi turca firmata Mediaset Infinity.