Giulia Salemi sbarca a R101. L’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip entra a far parte del team dei conduttori di R101. Un grande debutto per la nota influencer italiana, dopo un intenso anno di appuntamenti in giro per l’Italia, che dalla scorsa settimana è impegnata anche come commentatrice in diretta delle dinamiche della casa del GFVip in base ai Tweet e agli hashtag più gettonati sui social durante la puntata.

Giulia Salemi nuova conduttrice di R101

Ai nostri microfoni, lo scorso luglio in occasione del Giffoni Film Festival, in una nostra intervista, Giulia Salemi aveva annunciato grandi novità in arrivo proprio durante il mese di settembre. A questo punto è intuibile che le novità di cui parlava la Salemi sono proprio quelle che man mano stanno prendendo piede. Dopo il ruolo di commentatrice social del Grande Fratello Vip, ora arriva la grande novità: Giulia Salemi nuova conduttrice di R101.

L’annuncio della Salemi sui social

La Salemi, con un post pubblicato sui suoi social ha così annunciato la bella notizia: “Le novità non sono finite. Da sabato 1 ottobre ci sentiamo e ci vediamo (canale 67) su R101 tutti i weekend dalle ore 17 alle 20 insieme a Marco Santini”. L’appuntamento con Giulia Salemi a R101 è quindi da sabato 1 ottobre 2022.

Il benvenuto a Giulia Salemi da parte di R101

Anche il sito web di R101 ha ufficializzato l’ingresso di Giulia Salemi nel team dei conduttori della radio: “Giulia Salemi entra a far parte del team dei conduttori di R101! Ascoltala, con Marco Santini, ogni sabato a domenica dalle 17:00 alle 20:00, in radio su R101 e in tv sul canale 67 del digitale terrestre. Giulia e Marco ti fanno divertire con le canzoni più belle dagli anni ’90 ad oggi e ti tengono compagnia con notizie e storie curiose, per rendere speciale il tuo fine settimana. Influencer da quasi 2 milioni di follower, Giulia Salemi porta in radio anche il mondo dei social, facendo scoprire agli ascoltatori i nuovi trend e i contenuti più virali” – Ha pubblicato sul proprio sito R101.