Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello. Prosegue la nuova era del reality show di Canale 5 fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi verso una direzione lontana dal trash degli ultimi anni. L’AD Mediaset lo aveva anticipato durante la conferenza stampa dei Palinsesti 2023-2024 e le prime scelte confermano la nuova linea editoriale.

Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello: ecco perchè

Il Grande Fratello 2023 riparte da zero. La nuova era dei reality show di Canale 5 annunciata da Pier Silvio Berlusconi durante i Palinsesti Mediaset 2023-2024 ha trovato le prime conferme: dall’arrivo di Cesara Buonamici come sola ed unica opinionista e l’addio di Giulia Salemi. La influencer, nata e “cresciuta” all’interno del reality show di Canale 5, non farà parte della prossima edizione. Dopo il ruolo di “voce social”, la Salemi è stata fatta fuori dalla prossima edizione in partenza a settembre condotta da Alfonso Signorini. Le voci si erano fatte sempre più insistenti e per questo motivo ci ha pensato proprio la influencer tramite i profili social a raccontare cosa è successo.

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello – scrive su Instagram la Salemi precisando -. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile, quindi mi dedicherò a nuovi progetti. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi”. Nessuna rottura quindi con il reality show di Canale 5, ma semplicemente nuovi impegni per la Salemi che sarà alla guida della terza edizione del suo programma dedicato al mondo del make up, ma anche alla conduzione di “Casa Prelemi”, un nuovo progetto pensato e realizzato con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Sul finale la Salemi ha concluso dicendo:

Tutti sanno quanto sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo.

Salvo Veneziano, ex Grande Fratello, contro Giulia Salemi

Le parole di Giulia Salemi sui motivi che l’hanno spinta a lasciare il Grande Fratello hanno scatenato una diatriba mediatica e social con un ex concorrente del reality show. Si tratta di Salvo Veneziano, concorrente della prima storica edizione del 2020, che tramite i social ha sparato a zero contro l’influencer persiana dicendo:

Sto vedendo tantissimi post sui vari social dove ci sono questi presunti vip che dicono: “Quest’anno non farò questo programma perché ho altri progetti”. Non è vero un c****. Quest’anno non sarete a Mediaset perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandato tutti a casa. E quindi di conseguenza uno deve dire ‘ho altri progetti’. Sicuramente avrai altri progetti, ma questi progetti li avrai fatti dopo che ti hanno mandato a casa.

