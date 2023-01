Nuova avventura radiofonica per la coppia di formata da Giulia Salemi e Marco Santini: i due conduttori saranno in diretta dal lunedì al venerdì e non più nel weekend. Ad annunciare la novità è stata la stessa Salemi, influencer ormai lanciatissima conduttrice radiofonica e televisiva, che su Twitter ha postato la bella notizia arrivata ai primi del 2023.

Giulia Salemi e Marco Santini, su R101 dal lunedì al venerdì: ecco da quando

Da domani, martedì 3 gennaio 2023 Giulia Salemi e Marco Santini saranno in diretta radiofonica dalle ore 14.00 alle ore 17.00 su Radio R101 e in video sul canale 67 del digitale terrestre. Ad annunciare la novità e il cambio di programmazione è la stessa Giulia Salemi che su twitter scrive: “La prima notizia dell’anno è che io e Marco Santini lasciamo il weekend e da domani saremo in diretta dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì sempre su Radio R101 ed in video sul canale 67. 2023 noi ci siamo”.

R101 cambia la programmazione di Giulia Salemi e Marco Santini

Non più quindi nel weekend ma bensì dal lunedì al venerdì per tre ore di diretta radiofonica e televisiva all’insegna di tanta bella musica e del divertimento con due tra i più amati conduttori radiofonici: Giulia Salemi e Marco Santini.

Giulia Salemi: un successo in tv e in radio

I tanti follower della Salemi non hanno potuto fare altro che essere contenti della bellissima novità che riguarda la loro amata Giulia. Il post è stato sommerso di commenti di apprezzamento dedicati alla conduttrice. C’è chi scrive “Il nostro primo desiderio del 2023 si è avverato”, chi invece un semplice ma significativo “Meritatissimo”.

Giulia Salemi insieme al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli formano una delle coppie più amate sui social. L’hashtag #Prelemi, creato appositamente per la coppia Salemi-Pretelli è tra i più utilizzati in rete e sempre in tendenza su Twitter.

Un successo inarrestabile quello della Salemi che dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip come concorrente a quella attualmente in onda come commentatrice social passando per il programma che porta il suo nome “Salotto Salemi” non si è mai arrestata.