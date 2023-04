Giulia Pauselli non ballerà più nelle prossime puntate del Serale di Amici, la professionista infatti ha subito un brutto infortunio e dovrà stare ferma per qualche settimana. In un post sui social la neomamma ringrazia tutti e spiega i motivi del lungo stop. Vediamo insieme cosa ha scritto e quando si è infortunata.

Amici, infortunio per Giulia Pauselli: lesione al menisco per lei

Giulia Pauselli nasce il 2 marzo 1991 a Firenze. Anni fa partecipa come concorrente ad Amici 10 e poi diventa una professionista del programma. Durante la puntata di sabato 29 aprile del serale di Amici, l’abbiamo vista esibirsi in una coreografia della Celentano e la sua bravura ha mascherato l’infortunio che già aveva. Infatti ieri su Instagram, in occasione dell’Happy International Dance Day ha scritto:

“Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : “the show must go on” qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile“.

Anche la concorrente Isobel ha subito un infortunio e ha continuato a ballare nonostante il dolore ad un braccio. Maria De Filippi però l’ha invitata a lasciare lo studio per farsi visitare da un fisioterapista. Dopo una ventina di minuti, la ballerina è ritornata per terminare la registrazione.

Il post del compagno Marcello Sacchetta

Nella scuola di Amici, Giulia Pauselli conosce il suo compagno e futuro padre di suo figlio, Marcello Sacchetta. Ed è proprio Marcello, attraverso una storia su instagram, a rivelare che Giulia nella puntata del Serale andata in onda ieri ha ballato già con il menisco rotto.

“Eh niente. Pure con il menisco rotto hai ballato. Sei stata bravissima cucciola, vedrai che tornerai più forte di prima, fidati. Sono fiero di te, Brava amore”.

L’infortunio di Giulia Pauselli infatti sarebbe avvenuto la scorsa settimana quando la ballerina ha fatto da partner al giudice Giuseppe Giofrè durante un tango molto sexy.

L’eliminato della settima puntata è Cricca

Intanto ieri c’è stata una nuova eliminazione. A lasciare la scuola è stato Cricca, in ballottaggio con Aaron. Restano quindi solo sei concorrenti (uno per ciascun professore). Si tratta di Wax (team Arisa), Mattia (team Todaro), Isobel (team Celentano), Aaron (team Zerbi), Maddalena (team Lo) e Angelina (team Cuccarini).