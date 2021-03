Giulia Orazi a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 ha fatto un cambiamento notevole che tutti i telespettatori le hanno riconosciuto. La secchiona, in coppia con il Pupo Gianluca, ha avuto una stupenda evoluzione ed è riuscita ad arrivare nel cuore del pubblico tv. Settimana dopo settimana sono tanti i fan che l’hanno sostenuta e che hanno sperato che la storia fra lei e De Santis, nonostante la timidezza di entrambi, potesse decollare. Tanti fan hanno poi attaccato Gianluca, ex corteggiatore di Uomini e Donne, durante le loro liti. Abbiamo intervistato in esclusiva Giulia per farci raccontare cosa ha provato durante questo bellissimo gioco e con quali concorrenti è rimasta maggiormente in contatto.

Domanda dopo domanda abbiamo scoperto così la sua paura per i serpenti e la sua voglia di partecipare, magari, a Pechino Express. Oltre a questo è emerso come la bellissima Orazi sia ancora in stazione a Perugia ad aspettare De Santis?

Giulia Orazi e La Pupa e il Secchione 2021: vittoria contro la timidezza

Cosa ti ha spinto a partecipare a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021?

Sono stata contattata durante uno scouting della redazione. Inizialmente ero molto titubante a causa della mia timidezza. Ho poi deciso di tentare questa nuova esperienza anche se come si vede nelle puntate andate in onda ero timidissima, e spaventata. Piano mi sono sciolta. Alla fine si è rivelata essere una esperienza bellissima che ripeterei altre mille volte.

Cosa ti ha aiutato a scioglierti, c’è stato qualcuno degli altri concorrenti che ti ha sostenuto di più e dato consigli utili?

Sicuramente quello che mi ha sostenuto di più è stato il mio Pupo. Con lui mi sono sempre confidata e mi ha sostenuta anche nelle scelte che ho fatto nell’affrontare le diverse prove. Poi sicuramente anche tutti gli altri ragazzi fra cui Miryea. Diciamo in generale che mi hanno sostenuta un po’ tutti.

Abbiamo visto diversi litigi, anche molto accesi fra te e il tuo Pupo. Siete però sempre riusciti a trovare un punto di incontro, a ripartire da capo facendo uno un passo avanti nei confronti dell’altra. Come è stato dunque il rapporto con Gianluca?

Come in tutte le coppie ci sono stati alti e bassi. Abbiamo però deciso di iniziare e terminare il percorso insieme e andare oltre a tutte le difficoltà rimanendo uniti. Non lo avrei mai e poi mai cambiato. Sicuramente questo percorso insieme ci ha permesso di crescere a entrambi. Io ho superato la mia timidezza. Lui, che ha il difetto di essere un po’ troppo impulsivo, ha imparato a controllare meglio questo aspetto del suo carattere.

Vi sentite ancora?

Si si, assolutamente. Siamo ancora in contatto e ci sentiamo quasi tutti i giorni.

C’è stata una prova che ti ha messo maggiormente in difficoltà?

Direi diverse. Principalmente quella dello strip nella prima puntata. Dovevo spogliarmi e non me la sentivo. Non l’ho fatto e mi è piaciuto vedere che Gianluca mi ha sostenuta e ha compreso la mia decisione. L’altra è stata Nudi alla meta, nell’ultima puntata. Nonostante la mia timidezza, proprio lì, in quell’ultima prova, si vede il mio cambiamento all’interno del programma. Emerge come io abbia superato in parte la mia timidezza.

Sei quella che è cambiata di più. Il tuo percorso è apparso chiaro e lampante a tutti i telespettatori così come la tua trasformazione. Avendo mostrato di più, rispetto agli altri, una evoluzione, ti aspettavi di vincere?

Penso come tutti i concorrenti. Io e Gianluca sicuramente speravamo di vincere. Siamo contenti di come è andata. Ci siamo impegnati fino in fondo, abbiamo combattuto fino all’ultimo e siamo davvero felici del percorso fatto. Io ho avuto un grandissimo cambiamento. Sicuramente la mia vittoria più grande è proprio questo ed il fatto che sia riuscita ad abbattere la mia timidezza.

C’è stata una prova che ti è piaciuta di più o che ti ha divertito maggiormente?

Anche qui diverse. La prima quella del parco avventure. E’ stata divertentissima. Ho fatto sport a livello agonistico per diversi anni quando ero più piccola. L’altra è quella della sfilata dove ho vestito Gianluca. Abbiamo anche avuto la possibilità di conoscere Jo Squillo.

Visto che hai citato Jo Squillo ti chiedo quale ospite arrivato in villa ti è piaciuto di più, quale, giunto per una delle tante prove, ti ha trasmesso qualcosa in più rispetto agli altri?

Jo Squillo sicuramente. Conoscerla di persona è stata una grande emozione. Oltre a lei anche Roberto Giacobbo. Ho sempre seguito le sue trasmissioni da Voyager a Freedom.

A tuo avviso affrontare questo programma nei panni di secchiona piuttosto che in quelli di secchione è più difficile? Ci sono più aspettative riguardo al possibile cambiamento di una donna che da secchiona si avvicina al mondo delle Pupe piuttosto che il contrario?

Forse sì, ci potrebbero essere maggiori aspettative nei confronti di una secchiona. Secchiona e Pupa sono molto distanti fra loro. Una la si immagina cupa e chiusa in se stessa, sempre ricurva sui libri. La Pupa invece nell’immaginario è tutta l’opposto. In generale c’è soprattutto uno stereotipo per cui magari dalla secchiona ci si aspetta quel qualcosa in più. Alle donne, infatti, è sempre richiesto di curarsi di più e tenere anche al loro aspetto. In quest’ottica possiamo dire che ci siano dunque maggiori aspettative rispetto al percorso di un secchione.

Orazi in cattedra: un giudizio su Pupe, secchioni e viceversa

Oltre a Gianluca chi senti degli altri concorrenti?

Con tutti. Si è creato un bellissimo rapporto e ci sentiamo sempre. E’ una delle cose più belle.

Marini ci ha detto che avete fatto un viaggio in macchina insieme qualche giorno fa e vi siete divertiti un sacco.

Sì, perché abbiamo cantato insieme per tutto il percorso.

Ti facciamo salire in cattedra. Hai la possibilità di scegliere i concorrenti e di dare loro un voto in merito al loro percorso nel programma.

A Gianluca 10 +. Mi ha accompagnata nel percorso, mi ha sempre sostenuta ed entrambi abbiamo fatto un bellissimo cambiamento. Sono felice di essere riuscita anche magari ad aiutarlo a migliorare alcuni aspetti del suo carattere.

Marini: 10. L’ho sempre difeso, fin dalle prime puntate. Forse sono stata la prima a vedere oltre il muro che aveva costruito intorno a se.

Miryea 10 perché lei era la regina della casa e soprattutto per l’avvicinamento che c’è stato tra noi. Proprio per questo ho scoperto che siamo accumunati entrambe da episodi di bullismo che abbiamo subito in passato.

Non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Prima di giudicare una persona bisogna conoscerla a fondo. Sono felice di aver scoperto sia Marini che Miryea e di aver trovato due persone stupende.

Pisano 10. Pisano è Pisano e non si può non amarlo. Linda 9. E’ stata bravissima e in coppia con Pisano era fantastica.

De Santis 9. Così basso solo perché ancora non ha preso il treno per Perugia e lo sto aspettando in stazione.

A Jessica do 9 e mezzo perché apprezzo tantissimo la determinazione che mette in tutto ciò che fa.

Progetti per il tuo futuro?

Sono un medico veterinario, mi occupo di cavalli. Sto finendo l’ultimo anno di specializzazione. Sicuramente terminerò gli studi quest’anno. Vorrei realizzarmi nel mio lavoro. Se dovesse, però, presentarsi qualche occasione nel mondo televisivo non la escluderei a priori. Mi piacerebbe sicuramente partecipare a qualche adventure game. Dopo soprattutto questa esperienza mi sono abituata a vedere le cose sotto un’ottica diversa senza escludere a priori possibili esperienze positive.

Sarebbe più facile vederti a Pechino Express o all’Isola dei Famosi?

Più a Pechino Express. Magari anche all’Isola dei famosi, però, ho paura dei serpenti.