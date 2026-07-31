Tra i personaggi più amati delle serie tv italiane degli ultimi vent’anni c’è senza dubbio Rosy Abate, protagonista di Squadra Antimafia e successivamente della serie a lei dedicata. Un ruolo che ha segnato profondamente la carriera di Giulia Michelini e che ancora oggi continua a vivere nel cuore del pubblico, che da tempo sogna una nuova stagione.

Intervista a Giulia Michelini

In occasione del Magna Graecia Film Festival abbiamo chiesto all’attrice se immagina un futuro ritorno sul set nei panni di Rosi Abate.

Negli ultimi anni molte fiction di successo sono tornate con nuove stagioni. I fan continuano a chiedere un ritorno di Squadra Antimafia o di Rosy Abate. Ti piacerebbe riprendere quel personaggio?

«È una cosa che, ultimamente, torna nei meandri della mia mente. È un pensiero che riaffiora ogni tanto, perché Rosi è stato un personaggio importantissimo per me e mi ha regalato davvero tanto. Allo stesso tempo, però, credo che abbia trovato una sua conclusione naturale.»

L’attrice spiega come il forte legame con il personaggio la porti a riflettere con grande attenzione su un eventuale ritorno.

«L’ho amata moltissimo e proprio per questo penso che un’eventuale nuova storia debba maturare ancora dentro di me. Non credo si possa tornare semplicemente per nostalgia o perché il pubblico lo desidera, per quanto questo affetto mi faccia enormemente piacere. Se dovesse accadere, dovrebbe esserci una motivazione forte, una nuova evoluzione del personaggio che abbia davvero qualcosa da raccontare.»

Parole che lasciano comunque aperto uno spiraglio e che faranno sicuramente felici gli appassionati della serie, ancora molto numerosi nonostante siano passati diversi anni dagli ultimi episodi.

Quindi la volontà di tornare esiste?

Giulia Michelini sorride e risponde senza esitazioni: «Sì, da una parte sì.»

Una risposta breve ma significativa, che non rappresenta una conferma di un nuovo progetto, bensì il segnale che il legame con Rosi Abate non si è mai spezzato. Il personaggio continua a occupare un posto speciale nel percorso artistico dell’attrice e, se un giorno dovessero arrivare la storia giusta e il momento giusto, l’idea di tornare a interpretarlo non è affatto esclusa.

Per i tanti fan di Squadra Antimafia e Rosi Abate si tratta quindi di una dichiarazione destinata ad alimentare le speranze. Nessun annuncio ufficiale è all’orizzonte, ma Giulia Michelini conferma che quel personaggio continua a vivere dentro di lei e che la possibilità di indossarne ancora una volta i panni resta, almeno per ora, una porta aperta.