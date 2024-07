Giulia Mazzoni, il suo concerto al Vittoriale degli Italiani emoziona tutti

La musica che tocca il cuore. Giulia Mazzoni ha incantato tutti al Vittoriale degli Italiani dove si è tenuto il suo concerto. Vediamo insieme i brani che la pianista e compositrice toscana ha eseguito.

Giulia Mazzoni, il suo concerto al Vittoriale degli Italiani

Martedì 23 luglio 2024 si è tenuto all’anfiteatro del Vittoriale il live concert di Giulia Mazzoni. Il concerto per pianoforte, orchestra ed elettronica (insieme al quintetto d’archi YAS String Quintet), ha visto la giovane emozionare gli spettatori presenti. La location scelta è stata la storica dimora del poeta Gabriele d’Annunzio che ha reso l’atmosfera magica. La pianista e compositrice toscana ha infatti trasportato il pubblico in un viaggio musicale grazie anche al suggestivo scenario dell’Anfiteatro che affaccia sul Lago di Garda.

Giulia Mazzoni ha deciso di dedicare un brano, “Love Your Dream“, proprio al poeta ispirandosi ad un suo celebre verso: “Ama il tuo sogno se pur ti tormenta“. Accompagnata dallo YAS String Quintet, composto dai talentuosi archi dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la compositrice e pianista ha eseguito una scaletta variegata spaziando tra diversi generi. Tra i brani del suo repertorio non poteva mancare “Y.A.S. – Your Anima System” in versione inedita per pianoforte e quintetto d’archi, arricchiti da interventi elettronici e percussioni. E ancora una versione acustica di “Get Lucky” dei Daft Punk e un pezzo suonato con un pianoforte giocattolo, un modo per ricordarci l’importanza del gioco e del divertimento.

Spazio anche a “Giocando con i bottoni”, “Room 2401” e “Wildness” tratto dalla colonna sonora composta per il film “Anna” di Marco Amenta presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023.

Chi è la pianista e compositrice

La pianista e compositrice nasce a Prato nel 1989 e studia presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Il suo esordio discografico è “Giocando con i bottoni” mentre in “Room 2401” c’è una collaborazione con il Maestro Michael Nyman, autore della colonna sonora del film Premio Oscar “Lezioni di Piano”. Per quanto riguarda la sua vita privata è sposato con Federico d’Annunzio, imprenditore e pronipote del Vate.