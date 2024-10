Tra le corteggiatrici più amate dai telespettatori, nella storia di Uomini e donne, Giulia De Lellis sorprende con le verità inedite della svolta nella sua vita. In un’intervista dalle forti rivelazioni concessa ai microfoni del podcast “One more time” di Luca Casadei, l’influencer scoperta in TV da Maria De Filippi si racconta senza filtri. Per l’occasione, in particolare non nasconde il sentimento che la lega al rapper del momento, con cui forma la coppia al centro della cronaca rosa nel Belpaese: Tony Effe!

Uomini e donne: l’influencer “Giulia de Lellis” torna a parlare

Incalzata sui quesiti relativi alla sua vita, Giulia De Lellis non lesina dichiarazioni intimiste, quando è chiamata a parlare di Tony Effe. La mora influencer non intende nascondere la relazione avviata con il rapper e re delle hit-parade. Dopo i loro recenti avvistamenti di coppia, che non sono sfuggiti ai loro fan né ai paparazzi, quindi l’ex Uomini e donne vuota il sacco sul VIP che l’ha fatta capitolare.

“Non ti parlo del mio rapporto con Tony, perché lo stiamo molto tenendo per noi – fa sapere tra le dichiarazioni, un’inedita De Lellis, parlando per la prima volta pubblicamente del nuovo amore. Ad oggi non c’è molto di cui parlare, c’è da viversi e basta e ora lo stiamo facendo”.

Giulia De Lellis: l’ex Uomini e donne riscopre l’amore: Tony Effe!

E ai microfoni della nuova intervista, l’ex Uomini e donne sembra cambiare pubblicamente pagina nella storia della sua vita, in una conferma non troppo velata del nuovo compagno. Di Tony Effe le piace che sia fatto al “contrario” di ciò che si direbbe essere, all’apparenza. “Per me è preziosissimo il fatto che si fa scoprire da poche persone, la trovo una cosa meravigliosa – prosegue la riflessione intimista dell’ex Uomini e donne-. lo sono una che condivide tanto, ma ci sono cose di me che tengo per me”.

Le dolci parole di Giulia de Lellis verso Maria De Filippi