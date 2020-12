Si prospetta un 2021 denso di novità per Giulia De Lellis. Dopo essere stata una tronista di Uomini & Donne, dopo aver conquistato tutti nella casa del Grande Fratello e dopo che ha catalizzato l’attenzione su di sé per via della tormentata storia d’amore con Andrea Damante (ex tronista anche lui), ora la De Lellis si sta facendo bella in vista del prossimo anno. Perché, da quel che sembra, ora la giovanissima influencer si appresta a debuttare sul grande schermo come attrice, in una commedia tutta italiana e tutta da ridere. Le prime indiscrezioni sono trapelate su Instgram, per essere confermate poi dal settimanale Chi, che nel numero in uscita, ha rivelato la prossima mossa di Giulia De Lellis.

Al cinema con Giulia De Lellis

“Mami, faccio un film“, ha esclamato in una delle sue dirette social. L’annuncio della De Lellis parla di un “prossimamente al cinema“, rivelando di fatto il suo prossimo impegno. Tutto è ancora nel più stretto riservo, ancora non si conosce la data ufficiale del film in cui parteciperà l’influencer. Per ora si conosce solo il titolo, il cast e il regista. Come è stato riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, La De Lellis sarà la co-protagonista in Genitori Vs Infuencer, pellicola di Michela Andreozzi con Fabio De Luigi.

Le prime indiscrezioni riportano che la celebre regina del web interpreterà se stessa in una commedia inusuale e divertente, e dove sarà impegnata a confrontarsi in una serie di avventure paradossali. Il film è tutt’ora in fase di produzione e Roma è stato scelto come set a cielo aperto. Nino Frassica si unisce al cast e, molto probabilmente, se la crisi sarà sotto controllo, verrà distribuito nel corso del prossimo anno.

Cinema e libri per la De Lellis

Primo impegno al cinema ma non è il primo impegno importate di Giulia De Lellis. Oltre alle tante campagne marketing di cui è protagonista, l’influencer nel 2019 ha trovato grande successo anche in libreria.

Il suo libro “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)”, è stato record di vendite, confermandosi uno dei libri più venduti dello scorso anno. Ma ciò che ha reso celebre la De Lellis agli occhi di tutti è stata la sua storia con Andrea Damante. Amici, amanti e poi acerrimi nemici, i due si sono persi e ritrovai come nel più classico dei romanzi rosa di ultima generazione.