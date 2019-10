Arriva una web- serie con Giulia De Lellis, ex fidanzata di Andrea Damante e attuale compagna di Andrea Iannone. La giovane influencer che ha già all’attivo la partecipazione a diversi programmi tv da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, sarà la protagonista della prima web serie prodotta da Maria De Filippi.

In arrivo su Witty tv una nuova Web Serie: Una vita in Bianco

La De Lellis non sarà sola in questa avventura ma al suo fianco ci saranno Ludovica Bizzaglia e Luca Turco direttamente da Un Posto al Sole. La web serie vedrà la luce su Witty tv (quindi solamente online) dal prossimo 22 ottobre.

Giulia è certamente una ragazza piena di idee e di entusiasmo: nonostante sia ancora molto giovane ha già scritto (?) un libro “Le corna stanno bene su tutto (ma io ne facevo a meno)” dove racconta la fine della sua storia d’amore con Andrea Damante a causa di un tradimento di lui.

Ed inoltre è stata una modella (per Tezenis), e ha disegnato anche una linea di costumi e di trucchi. Ora la sua avventura si sposta su una web serie che vedremo esclusivamente su internet.

Che sia il primo passo per vederla poi in qualche fiction tv?

Naturalmente la De Lellis è molto felice e ne ha dato notizia anche su Instagram attraverso una stories. Il progetto sarà destinato ad un pubblico di giovanissimi e sarà tra il leggero e il comedy.

Eccovi una breve anteprima

I tre protagonisti della Web Serie hanno fatto sapere attraverso i loro profili social che hanno già iniziato le riprese e che presto saranno impegnatissimi e vivranno un vero e proprio tour de force.

La web serie come abbiamo anticipato all’inizio di questo articolo sarà prodotta da Maria De Filippi che già nel lontano 2013 intuì le potenzialità del web e che impatto avrebbe avuto sul pubblico. E difatti a distanza di sei anni sappiamo perfettamente cosa possono scatenare il web e internet. Oggi molti fenomeni social approdano in tv per il largo consenso ottenuto in rete e il numero impressionante di visualizzazioni che riescono a registrare.

Infatti molti degli attuali vip sono nati proprio sul web.

Insomma la piccola Giulia ha le idee ben chiare e i suoi successi (il suo libro è primo nella classifica delle vendite) ne sono la dimostrazione.