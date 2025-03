Andrà in onda a partire da domenica 30 marzo in prima serata su Raiuno la serie “Costanza” diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy. Costanza è l’adattamento televisivo del primo capitolo della trilogia scritta da Alessia Gazzola dedicata alle vicende di Costanza, una paleopatologa siciliana trentenne, madre single della piccola Flora che si è appena trasferita da Messina a Verona per fare il lavoro che ha sempre sognato. Qui incontrerà Marco, il suo amore, da cui ha avuto una figlia. Tra loro c’è una complicità che non è mai svanita, peccato che Marco stia per sposarsi con Federica. Ad interpretare Federica è l’attrice Giulia Arena che il pubblico ha già conosciuto e apprezzato nella soap di Raiuno “Il Paradiso delle Signore”.

“Costanza”, intervista esclusiva a Giulia Arena

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. La Arena ci ha parlato così del suo personaggio: “E’ incredibile la quantità di punti di contatto che ci sono tra me e Federica. Non ci assomigliamo solo dal punto di vista caratteriale ma io come Federica sono ostinata nel voler vedere il buono nelle persone. Prima di leggere la sceneggiatura avevo letto il libro di Alessia Gazzola e sono rimasta colpita dal personaggio di Federica. Mi sono resa conto che stavo vivendo un momento analogo al suo. Fidanzata da dieci anni, in procinto di sposarsi, alla ricerca di una casa insieme a Marco…una serie di situazioni personali che stavo vivendo anche io”.

Giulia Arena si è trovata benissimo a lavorare con Marco Rossetti e Miriam Dalmazio: “Ho trovato un clima disteso, si respirava una bella energia. Con Marco ho trovato da subito una bella sinergia, è una persona rara e questo lo rende anche un attore raro. E’ un privilegio lavorare con questo tipo di persone che rendono anche te un professionista migliore. Miriam è dolcissima e io ho fatto una fatica immane a vederla come la mia antagonista anche se poi non è così. Ho amato lei e il suo personaggio”.

Mentre non sappiamo se Federica coronerà il suo sogno d’amore con Marco, Giulia lo ha invece coronato lo scorso settembre convolando a nozze con Antongiuseppe Morgia: “E’ stato un coronamento di un progetto che abbiamo portato avanti con dedizione per tanto tempo. E’ stato come mettere una medaglia su qualcosa che abbiamo costruito ed è stato bello farlo in questo momento della vita in cui siamo entrambi consapevoli. Ricordo perfettamente gli sguardi delle persone che erano con noi in quell’occasione così importante”.

A lanciare Giulia Arena è stata la soap “Il paradiso delle Signore” in cui ha interpretato Ludovica. L’attrice lascia una porta aperta per il il suo ritorno: “Io le porte non le chiudo mai in generale, non bisogna mai precludersi nessuna opportunità. Sono rimasta legatissima al mondo del Paradiso perché per me è stata una scuola incredibile oltre che una famiglia. Questo non è andato scemando nemmeno quando mi sono approcciata ad altri progetti”. E poi un ricordo di Pietro Genuardi, scomparso di recente a causa di una brutta malattia, che nella soap vestiva i panni di Armando Ferraris: “Pietro è sempre stato solare, mi sento in dovere di ricordarlo con la stessa solarità. Penso che glielo dobbiamo”.