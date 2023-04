Manca pochissimo per la 106esima edizione del Giro d’Italia 2023, in programma dal 6 al 28 Maggio. La corsa rosa quest’anno prevede 21 tappe con l’arrivo nella capitale Roma. Saranno 3.469 i chilometri da percorrere, per 51.400 metri di dislivello. Al via partiranno 176 corridori, suddivisi in 22 squadre. Vediamo meglio quali saranno le tappe e come fare per vedere il Giro d’Italia in diretta tv sulla Rai e streaming.

Giro d’Italia 2023 al via: il programma delle 21 tappe

Il Giro d’Italia 2023 partirà sabato 6 maggio con la cronometro individuale di 20 km sulla Costa dei Trabocchi (Costa dei Trabocchi Fossacesia Marina – Ortona). La corsa prevede 21 tappe e due giorni di riposo, con l’arrivo fissato per il 28 maggio nella capitale Roma (tappa Roma-Roma di 115 km). La prima settimana vedrà i corridori girare l’Italia Meridionale per poi risalire lentamente gli Appennini e abbracciare le Alpi di Nord Ovest. Suggestiva sarà la sesta tappa dell’11 maggio: la Napoli – Napoli di 162 km. Il finale di corsa invece prevede tre tappe di montagna con il passaggio lampo dal Friuli a Roma.

Dove vedere il Giro d’Italia 2023 in tv e streaming

Le tappe sono trasmesse in chiaro sull’emittente pubblica. Si parte 45 minuti prima dell’inizio di ogni tappa con ‘Aspettando il Giro‘ in onda su RaiSport HD, poi seguirà la diretta integrale della corsa con ‘Prima Diretta‘ fino alle 14. A partite dalle 14, la gara sarà trasmessa su Rai 2 con ‘Giro in Diretta‘. Seguirà il commento della tappa con ‘Processo alla Tappa‘. Alle 20 su su RaiSport HD c’è ‘Arriva il Giro‘, che racchiude in un’ora ciò che è successo nella tappa odierna. Per chi vuole recuperare l’intera corsa bisogna attendere la replica in onda su RaiSport HD a partire dalla mezzanotte nel programma ‘KM 0‘. Sarà possibile rivedere tutti i contenuti su RaiReplay.

Il Giro d’Italia sarà trasmesso anche in diretta streaming su Dazn, Now e su Europsort.

L’elenco delle 21 tappe con le relative date e orari: