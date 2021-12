Giovannino è sbarcato ad Amici 21 dopo essere stato protagonista di Tu si que vales 2021. Il terribile disturbatore di Sabrina Ferilli ha seguito l’attrice anche nel talent di Canale 5 all’interno della puntata di domenica 12 dicembre 2021. Cosa è successo? Giovannino ha fatto ridere tutti prendendosi gioco della Ferilli che non aveva portato alcun dono. Poi? Siccome si trovava all’interno di un talent Giovannino ha mostrato il collo del piede ad Alessandra Celentano e ha poi voluto mostrare le sue doti di cantante e ballerino esibendosi sia con la Ferilli che con Maria De Filippi per la gioia dei telespettatori.

Giovannino ad Amici 21: il disturbatore preferito di Sabrina Ferilli?

Poteva Sabrina Ferilli godersi il suo approdo come giudice nella scuola più famosa d’Italia in santa pace? Certo che no. Nel talent di Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso anche Giovannino. Ad Amici 21 il disturbatore di Tu si que vales ha fatto il suo ingresso con un cestino ricco di caramelle. Il motivo? Giovannino ha portato un dono per tutti per non essere come Sabrina Ferilli che, ospite, non ha regalato nulla a nessuno.

Punzecchiando la rivale ha così iniziato a regalare caramelle a tutti i professori e quando è giunto ad Alessandra Celentano non ha resistito e ha voluto mostrarle il collo del piede.

Amici 21: Giovannino balla con Maria De Filippi

Durante il suo secondo ingresso nella scuola di Amici 21, Giovannino ha voluto mettersi alla prova e mostrare le sue doti di ballerino. Il piccolo disturbatore ha chiesto di poter ballare con Sabrina Ferilli, ma quest’ultima si è rifiutata. Cosa è accaduto dunque? A dar man forte all’amico ci ha pensato Maria De Filippi. I due si sono lanciati nelle danze.

Giovannino canta con Sabrina Ferilli e fa Rugantino

Fra un momento di distrazione e l’altro, fra uno spavento e l’altro, perché dopo ogni botto tutti i professori, ma anche Maria De Filippi, apparivano terrorizzati, Sabrina Ferilli ha continuato a giudicare i cantanti che si esibivano davanti ai suoi occhi. L’attrice ha dato voti altissimi, ma, nonostante ciò, ad andare in sfida, per volere della produzione, sono stati ben tre ragazzi che hanno ottenuto tutti e tre un 7.

Tutto sembrava finire così, ma Giovannino è rientrato proprio quando Sabrina stava salutando tutti e ringraziando. Il disturbatore ha bloccato l’attrice per la prova di canto e ha voluto interpretare con lei il Rugantino.