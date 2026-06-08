Giovanni Scifoni sarà tra i protagonisti assoluti della nuova stagione del Teatro Brancaccio di Roma, dove salirà sul palco con due produzioni di grande richiamo. L’attore romano tornerà infatti a vestire i panni di Don Silvestro in “Aggiungi un Posto a Tavola”, lo storico musical firmato da Garinei e Giovannini che continua a conquistare generazioni di spettatori. Al suo fianco ci sarà Lorella Cuccarini, mentre la regia sarà affidata a Marco Simeoli, presente anche nel cast dello spettacolo.

La produzione vivrà inoltre un momento particolarmente significativo il 10 ottobre con il debutto all’Arena di Verona, un evento che segnerà l’approdo dell’amato titolo sul celebre palcoscenico veronese. Parallelamente, Scifoni sarà nuovamente in scena con “Fra”, il lavoro teatrale dedicato a San Francesco d’Assisi che nelle passate stagioni ha ottenuto un importante consenso di pubblico e critica. Due appuntamenti molto diversi tra loro, ma accomunati dalla presenza di un interprete capace di alternare con successo teatro musicale e narrazione, confermando il suo ruolo di punta nel cartellone del Brancaccio.

Che Dio ci aiuti 9, Giovanni Scifoni conferma il ritorno

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo intercettato in occasione della presentazione della stagione 2026/2027 del Teatro Brancaccio di Roma. A Scifoni abbiamo chiesto se tornerà nella nona stagione di Che Dio ci aiuti: “Sì, certo, ci sarò. Stiamo per iniziare la nona stagione di Che Dio ci Aiuti e sono davvero felice di tornare sul set. Insieme a me ci sarà anche Francesca Chillemi e ritroveremo tanti volti che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni. Torneremo a raccontare le vicende della Casa del Sorriso, una realtà speciale capace di accogliere chiunque abbia bisogno di aiuto, sostegno e affetto. È una storia fatta di incontri, emozioni e solidarietà, valori che continuano a conquistare gli spettatori. Per noi è una grande gioia ripartire con questa nuova avventura e condividere ancora una volta un racconto che parla di inclusione, speranza e famiglia”.