Intervista a Giovanni Ciacci

Prima di partecipare al Grande Fratello Vip, Ciacci aveva superato i provini dell’Isola dei Famosi. In segno di protesta però lo stylist aveva deciso di non sottoporsi agli esami dell’HIV. In quegli stessi giorni nel programma Ogni mattina condotto da Adriana Volpe, il pubblico rimase di stucco quando Ciacci annunciò di voler abbandonare la tv. Gli chiediamo se quel pensiero sia rimasto ancora lì, nella sua mente: “La penso sempre uguale. Nella mia vita ho altre priorità. Quando ho detto che avrei abbandonato la tv qualcuno ha pensato si trattasse di uno scherzo e invece proprio quei giorni mi ero rifiutato di fare le analisi. Era saltata la mia partecipazione all’Isola dei Famosi ma anche al Grande Fratello Vip. In quel momento mi dissi che era meglio smettere, dire basta. Non volevo dire nulla a nessuno sulla mia malattia e ho continuato ad andare avanti nella mia vita. Poi mi sono confidato con Adriana Volpe e lei mi ha fatto notare che non aveva senso che io rinunciassi perché potevo sensibilizzare le persone sulla mia malattia. Ne parlai anche con Alfonso Signorini che si convinse e così ho preso parte al Grande Fratello Vip. Nella mia carriera ho fatto tante cose belle e mi sono divertito. Se l’idea di fare televisione è costellata da questo odio faccio un passo indietro”.

Giovanni, il Grande Fratello Vip si è rivelata per te un’esperienza complicata. Ti sei pentito per aver partecipato?

Non mi sono assolutamente pentito. E’ stata un’esperienza dura, forte. Per me il Grande Fratello è cominciato un anno prima. Sulla mia partecipazione c’è stata troppa risonanza mediatica e troppo odio dagli haters. Ora stiamo facendo delle indagini e abbiamo scoperto che quasi tutti gli haters che mi hanno augurato la morte e insultato sono “comandati” da alcune fandom.

Passando al caso Marco Bellavia, l’altro giorno in un post hai minacciato di adire le vie legali. A distanza di alcuni mesi, cosa ti ha portato a maturare questa decisione?

Con il mio avvocato Laura Sgrò abbiamo già provveduto ad adire le vie legali. Alcuni fascicoli sono già in mano alla Questura e ora stiamo provvedendo a portarne altri. Tra i leoni da tastiera ci sono stati anche personaggi dello spettacolo che hanno alimentato l’odio social nei miei confronti ma anche giornalisti.

Hai fatto riferimento anche alle ripercussioni che hai avuto sul lavoro. Ci puoi spiegare meglio? Hai perso dei lavori dopo questa vicenda?

Sì tantissimi. In alcuni casi le persone sono proprio sparite. Il fatto più grave di tutta questa vicenda è che il gruppo per il quale lavoro ha ricevuto delle email in cui si chiedeva il mio licenziamento. In una email si denunciava il fatto che io avessi fatto bullismo ai camerieri di un resort. Peccato però che il messaggio in questione fosse stato scritto da una persona che neanche ci aveva messo piede in quel posto. L’avvocato mi ha consigliato di agire subito e denunciare.

Pensi che Bellavia nella casa abbia finto la depressione? E’ stata una montatura?

Marco Bellavia ha dichiarato sui giornali ma anche da Barbara D’Urso di non aver mai sofferto di depressione. Per quale motivo allora mi si deve rimproverare il fatto di aver fatto bullismo nei confronti di una persona che era depressa? C’è qualcosa che non quadra nella situazione. Marco dovrà dimostrare di aver sofferto o meno di depressione. Sono sicuro che sia stata una montatura. Lui ci ha marciato sopra questa storia e quindi deve rispondere a delle domande. Marco Bellavia non era malato e ha fatto il suo gioco.

Anche Gegia come te è finita nel tritacarne mediatico. Cosa pensi della decisione dell’Ordine degli psicologi di radiarla dall’albo?

Ho sentito Gegia ieri. Anche se non ha mai esercitato la professione non ha preso bene la decisione. Al telefono piangeva. Mi sono chiesto come mai Veronica Satti abbia deciso di segnalare il comportamento di Gegia all’Ordine degli psicologi. Sulla mia vicenda hanno preso la parola persone che non ho mai frequentato.

Tra i colleghi qualcuno ti ha mostrato vicinanza?

Caterina Balivo e Raimondo Todaro mi hanno dimostrato solidarietà. Adriana Volpe ha fatto un post riferendosi ad un discorso ma non mi ha attaccato. La mia amicizia con lei è stata strumentalizzata. Noi ci siamo fatti una risata ma in questo caso è necessario prendere dei provvedimenti legali. Alcuni hanno addirittura scritto che finalmente avevo gettato la maschera senza conoscermi realmente.

Con Alfonso Signorini ti sei confrontato?

Alfonso è stato molto bravo perché anche lui si è trovato una patata bollente tra le mani. Dentro la casa non avevo la percezione di quello che stesse accadendo fuori ma Alfonso mi ha raccontato di aver vissuto l’inferno.

Hai pagato un prezzo molto alto. A differenza tua però Ginevra Lamborghini ha avuto la possibilità di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip seppur come ospite. Non l’hai percepita come una discriminazione?

Ha fatto parte del gioco. Ginevra aveva una dinamica all’interno della casa con Antonino, vera o finta non lo so. Sono contenta che Ginevra fosse rientrata perché è una ragazza giovane, che non aveva mai fatto televisione. Mi sono rifiutato di avere delle dinamiche finte con alcuni concorrenti che me l’avevano chiesto. Prima di entrare nella casa avevo parlato della mia malattia e della mia intenzione di sensibilizzare su questo tema. Io non ce l’ho con il Grande Fratello Vip ma con gli haters che mi mandano tutti i giorni minacce di morte. Quando sono uscito dalla casa ho avuto dei problemi di salute che però sto risolvendo. Sono una persona molto forte ma mi sono sentito lapidato.

All’interno della casa chi è il concorrente che ti ha colpito in positivo?

Ho instaurato un bel rapporto con Elenoire Ferruzzi e con Luca Salatino. A lui avevo fatto una promessa. Luca mi aveva raccontato di non aver mai fatto una vacanza e di essere andato solo al mare a Ostia. Ora ho deciso di organizzare un viaggio con lui e Soraia prima in Sicilia e poi in Egitto. Poi ho stretto un bel legame con Gegia, Cristina Quaranta e con Patrizia Rossetti.

E chi invece ti ha deluso?

Non mi piace come sta giocando Antonella. Lei vuole fare la vittima. Una volta in casa le avevo detto di apparecchiare ma lei non lo aveva fatto. A quel punto la presi per un braccio ma lei iniziò ad urlare. L’altra sera quando ho visto che lei aveva accusato Edoardo di averle alzato le mani ho pensato che l’aveva già fatto con me. Gli altri che erano dentro la casa infatti se lo sono ricordato.

Prima del Grande Fratello Vip dovevi partecipare all’Isola dei Famosi. Ad oggi, parteciperesti ad un altro reality?

Assolutamente sì. Spero di poter partecipare all’Isola dei Famosi. Mi ero rifiutato di fare l’esame dell’HIV. E’ stato da parte mia un gesto di protesta. Sapevo infatti che per partecipare al reality non bisognava aver contratto nessuna malattia. Successivamente ho partecipato al Grande Fratello Vip e sono felice di averlo fatto perché ho contribuito a buttare giù il muro dell’indifferenza.

In occasione dell’ultima puntata di Ogni mattina avevi annunciato il tuo addio alla tv. Ci hai ripensato o è una decisione che stai maturando?

La penso sempre uguale. Non ho il sacro fuoco dell’arte e non mi chiamo Cristiano Malgioglio che fino a 80 anni vuole stare sul palco a sgambettare. Nella mia vita ho altre priorità. Quando ho detto che avrei abbandonato la tv qualcuno ha pensato si trattasse di uno scherzo e invece proprio quei giorni mi ero rifiutato di fare le analisi. Era saltata la mia partecipazione all’Isola dei Famosi ma anche al Grande Fratello Vip. In quel momento mi dissi che era meglio smettere, dire basta. Non volevo dire nulla a nessuno sulla mia malattia e ho continuato ad andare avanti nella mia vita. Poi mi sono confidato con Adriana Volpe e lei mi ha fatto notare che non aveva senso che io rinunciassi perché potevo sensibilizzare le persone sulla mia malattia. Ne parlai anche con Alfonso Signorini che si convinse e così ho preso parte al Grande Fratello Vip. Nella mia carriera ho fatto tante cose belle e mi sono divertito. Se l’idea di fare televisione è costellata da questo odio faccio un passo indietro.

Dal punto di vista sentimentale le cose invece come vanno? Il tuo cuore è impegnato?

Sì sono felice. Sto vivendo una situazione stabile e serena con una persona che non vuole apparire.