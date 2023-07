Giovanni Allevi è morto? La notizia della scomparsa del pianista irrompe sui social e media. A smentirla è il diretto interessato con un post su Instagram

Giovanni Allevi è morto? La bufala social legata alla malattia

“Sono sicuramente vivo”. Con queste parole Giovanni Allevi smentisce la bufala sulla sua morte. La notizia della scomparsa del pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra italiano si era diffusa sui social nella tarda notte del 13 luglio 2023 facendo allarmare i fan e non solo. Da diversi giorni spuntano sul web alcune notizie che parlano della dipartita dell’artista che combatte da tempo contro una terribile malattia. La scorsa estate è stato proprio Allevi a comunicare di avere una malattia:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco.

Giovanni Allevi, ultime notizie sulla malattia: “continuo a combattere”

Da circa un anno Giovanni Allevi lotta con tutte le sue forze contro la malattia senza perdere quella positività e forza che l’hanno sempre contraddistinto. Anche in questa spiacevole occasioni legata ad una serie di fake news che annunciavano la sua morte, il pianista è voluto intervenire per fare chiarezza. Poche parole scritte sul profilo Instagram in cui sottolinea di voler combattere ancora, ma anche di amare la vita alla follia.

Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per tornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto, Giovanni.

Un messaggio che rassicura i milioni di fan dell’artista che ce la sta mettendo tutta per vincere la sua battaglia.