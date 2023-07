Giovanni Allevi è tornato a parlare della battaglia che da circa un anno sta portando avanti contro il mieloma, una malattia progressiva e inguaribile. Il pianista ha pubblicato un post su Instagram per condividere questa dura lotta con il suo pubblico e i suoi fan.

Giovanni Allevi, come sta? Il messaggio sui social

Talento unico, il Maestro della musica classica Giovanni Allevi non si arrende. Con forza e coraggio, il pianista sta portando avanti la sua lotta contro un terribile tumore che lo costringe a stare a letto a sottoporsi a cure continue. Un anno di grande difficoltà per l’artista che, in alcuni momenti, ha cercato di stemperare il tutto pubblicando alcuni post su Instagram per condividere con i suoi fan quello che sta vivendo. Nei post Allevi parla spesso di Dio, presenza a cui si aggrappa per lenire il dolore.

Come sta oggi Giovanni Allevi? Dall’estate 2022 in tanti si fanno questa domanda e forse per questo motivo il Maestro della musica classica ha voluto rispondere con un nuovo post – immagina pubblicato su Instagram:

Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa.

Giovanni Allevi e la lotta contro il tumore: l’annuncio sui social

La foto ritrae il pianista a letto con un gattino tra le braccia. Un’immagine che ha commosso i fan che dallo scorso anno cercano di stargli accanto con messaggi d’affetto e stima. L’annuncio del tumore era arriva come un fulmine a ciel sereno la scorsa estate proprio dall’artista che disse:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco.

Una malattia progressiva e incurabile che l’ha costretto ad annullare il tour e al ritiro dalla scene. Un tumore, il mieloma, con cui sta lottando con grandissima forza nonostante le cure e i dolori. Proprio Allevi parlando del tumore aveva raccontato: “il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre. E allora mi chiedo cosa significhi combattere. Combattere significa resistere al dolore fisico e, come dicevano i greci, ‘io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto“.