Una bella notizia per i fan di Giovanni Allevi. Il pianista si sta riprendendo dalla malattia e a sorpresa ha annunciato il suo ritorno dal vivo con i concerti del Piano Solo Tour 2024. Una gioia immensa per i fan!

Giovanni Allevi, come sta oggi? La malattia

A distanza di un mese dall’ultima foto postata sui social, i fan di Giovanni Allevi possono finalmente gioire per il ritorno live del loro artista. Lo scorso settembre il pianista e compositore si era fatto immortalare sui social finalmente in piedi dopo mesi difficili a causa di un mieloma diagnosticato a giugno 2022. “Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno” – le parole affidate ai social il 4 settembre scorso. Una battaglia durissima e difficile quella affrontata dal pianista che, volutamente, ha deciso di condividerla con i suoi fan e il suo pubblico postando di tanto in tanto alcuni post sui profili social.

Poco tempo fa proprio Allevi aveva fatto ben sperare per le sue condizioni di salute scrivendo sui social: “si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell’applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare. Devo però ritrovare le forze. Vi prego, aspettatemi ancora un po’, cosicché io possa onorare al meglio la vostra presenza e possa vivere quegli attimi intensi di musica, di silenzio, di ricerca dell’infinito, di gioia pura, con la massima flessibilità del corpo. Ancora un po’ di pazienza… aspettatemi. Presto saremo di nuovo insieme“.

Giovanni Allevi riprende il Piano solo tour 2024: le tappe

Quel momento è quasi arrivato, visto che Giovanni Allevi ha comunicato una serie di nuovi concerti in programma nel 2024. Il pianista è pronto a tornare sul palcoscenico dopo due anni di stop con il “Giovanni Allevi – Piano solo tour 2024“. La prima tappa è prevista il 12 febbraio al Teatro Regio di Parma. Un ritorno che si preannuncia attesissimo e magico per i suoi fan e per lo stesso artista ascolano che torna sul palcoscenico dopo due anni contro una tosta malattia.

Ecco tutte le prossime date e concerti del Piano solo tour 2024:

12 febbraio 2023, data zero al Teatro Regio di Parma;

25 febbraio 2024 al teatro Massimo di Pescara;

27 febbraio 2024 al Grande teatro Morato di Brescia;

29 al Gran teatro Geox di Padova;

3 marzo 2024 all’Auditorium parco della musica di Roma;

12 aprile 2024 al Teatro di Varese.

27 aprile 2024 al Teatro dal Verme di Milano.

Tutti i concerti annunciati del maestro sono serali, unica eccezione quella di Pescara e Roma dove l’orario di inizio è previsto alle ore 18.00. Bentornato Allevi!