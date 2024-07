Giovanna Mezzogiorno incanta tutti al Giffoni Film Festival. L’attrice è stata accolta da Claudio Gubitosi che ha proposto di portare alla manifestazione il Premio Vittorio Mezzogiorno, in ricordo di suo padre. Vediamo insieme cosa ha rivelato l’attrice ai nostri microfoni sull’uscita del suo libro e sulla sua idea di cinema.

Intervista a Giovanna Mezzogiorno

‘Ti racconto il mio cinema‘ è il romanzo di Giovanna Mezzogiorno che ha deciso di spiegare in un libro come si fa cinema, dalla scrittura della sceneggiatura al montaggio della pellicola, condividendo non solo i suoi ricordi legati ai set, ma anche le sfide e le emozioni vissute dietro le quinte.

Come è nata l’idea di questo libro e che cinema ci ha regalato in questi anni?

Che cinema ho regalato? Non lo so, me lo dovreste dire voi. Il cinema che ho conosciuto io sin da quando sono molto piccola e che conosco, è un cinema fatto di molte persone. Se sono qui a parlare davanti a questa telecamera è anche, se non sopratutto, grazie al lavoro di centinaia di persone che mi hanno preceduto e che hanno fatto sì che io abbia potuto fare quello che ho fatto.

Che serie tv le piace vedere?

Io non guardo la televisione praticamente mai. Ho visto molti cartoni animati negli ultimi anni, a palate, ma non mi avanza molta energia la sera per guardare qualcosa. Mi rendo conto che sono abituata io ad un altro tipo di mondo e che forse mi dovrei aggiornare. Perché ‘quella roba’ sta prendendo molto più piede rispetto al cinema che si va a vedere in sala.

Ricorda cosa si è regalata con il suo primo guadagno da attrice?

Non mi sono regalata niente. Forse è chiaro che aver avuto da molto giovane una disponibilità economica diversa rispetto ai ragazzi che avevano la mia età ha fatto sì che mi rendessi conto della responsabilità che avevo e della facilità con cui si può essere confusi da questo cambiamento ma non si deve.