Brutto incidente per Giovanna Civitillo. Con uno scatto pubblicato su Instagram, la moglie di Amadeus ha fatto sapere ai fan di essere finita in ospedale senza però specificare cosa le è successo. Tuttavia, sono già tanti i messaggi di affetto giunti da fan e amici preoccupati per le sue condizioni. Tra questi Chiara Ferragni, Orietta Berti, Antonella Clerici e il marito Amadeus che hanno condiviso l’emoticon di un cuore rosso.

Giovanna Civitillo, la foto dall’ospedale

Giovanna Civitillo ha condiviso su Instagram uno scatto direttamente dall’ospedale mostrandosi con un tutore al braccio destro e una flebo attaccata al sinistro. Sul volto, un cerotto a coprire una ferita sul mento. A corredo del post, ha scritto: “Poteva andare molto peggio. Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano”.

La dinamica dell’incidente rimane avvolta nel mistero in quanto la moglie di Amadeus non ha fornito dettagli su quanto accaduto. Non si sa se si è trattato di un incidente domestico o di una disavventura più importante. Nonostante l’incidente, Giovanna ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia affrontando con il sorriso anche questa sfida.

Già nel 2018 Giovanna Civitillo aveva riportato una frattura scomposta al braccio sinistro dopo aver avuto un incidente con l’hoverboard, uno skateboard fluttuante.

Chi è Giovanna Civitillo: da ex scossa a L’eredità a moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo si è avvicinata da piccola al mondo della danza dimostrando da subito un grande talento. Dopo essersi diplomata al Teatro Belllini di Napoli e partecipato a diversi concorsi di danza, ha iniziato la carriera televisiva come ballerina in diversi programmi Rai, da “Fantastica Italiana” a “Domenica In”. La popolarità è arrivata però nel 2002 quando è stata scelta come valletta nel programma “L’eredità“. Complice del successo sicuramente la “scossa”, uno dei momenti cult del programma.

Proprio in quel periodo ha conosciuto Amadeus, padrone di casa de “L’eredità”. Con il tempo tra loro è nato qualcosa di speciale che si è rafforzato con il tempo. Il 18 gennaio 2009 è arrivato il loro figlio Josè Alberto e l’11 luglio 2019 sono convolati a nozze in una piccola chiesa romana.

Giovanna in questi anni ha deciso di dare priorità alla sua famiglia. In un’intervista rilasciata qualche anno fa, aveva dichiarato: “Ho ritenuto che nessuna soddisfazione potesse essere paragonabile a quella di avere una famiglia nella quale essere presente. Quando nacque José promisi a me stessa che per nulla al mondo avrei delegato la sua crescita a una tata. Non potevo permettere che un’altra persona al posto mio si rendesse spettatrice dei primi passi del mio bambino. Lasciare la danza non fu una rinuncia poiché la ricerca di ogni donna dovrebbe essere orientata alla felicità, che nel mio caso è la mia famiglia”.

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, Giovanna si è trovata nel tritacarne mediatico in quanto accusata di aver avuto un ruolo decisivo. Essere la moglie di Amadeus le ha attirato numerose critiche che però non sono riuscite a scalfirla: “Mi accusano di essere ‘raccomandata’ e ‘la moglie di’ ma la mia presenza in Rai, come ballerina, risale al 1996, tempo in cui io e Ama neanche ci conoscevamo”.