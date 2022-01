Giovanna Civitillo ospite di Mara Venier a Domenica In parla della storia d’amore con Amadeus e di come la sua vita sia cambiata. La showgirl e il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo si sono incontrati proprio in un programma di punta della Rai. Da lì è scattata la scintilla che li ha spinti a conoscersi fino al grande amore.

Giovanna Civitillo: “Amadeus mi ha stravolto la vita e ha cambiato le mie priorità”

Giovanna Civitillo ed Amadeus sono innamorati da più di 20 anni. Un amore nato quasi per caso: lui conduttore de L’Eredità e lei ballerina della scossa. Un sorriso, uno sguardo e i due hanno cominciato a conoscersi lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. La showgirl napoletana sognava sin da bambina di lavorare nel mondo della tv come ha raccontato alla zia Mara: “prima di conoscerlo ho fatto parte di vari corpi di ballo da Mediaset alla Rai. Il mio desiderio era fare la ballerina in tv“.

L’incontro con Amadeus ha cambiato la sua vita in meglio. “Lui mi ha stravolto la vita, ma in meglio” – ha dichiarato l’inviata de La vita in diretta che ha realizzato un altro grande sogno con il conduttore tv. “Un sogno più profondo era costruire la bella famiglia che ho. Lui e nostro figlio Josè sono diventati il senso della mia vita, quello che volevo, le mie priorità sono cambiate” ha sottolineato. Un sacrificio che l’ha spinta a mettere da parte la carriera artistica proprio per dedicarsi alla famiglia e al figlio Josè. La Civitillo non nasconde che non è stato semplice: “mi è costato parecchio, ancora oggi quando vado a teatro e sento gli applausi mi commuovo“.

Giovanna Civitillo: “dopo aver incontrato Amadeus la mia carriera televisiva è finita”

Giovanna Civitillo negli studi di Domenica In ha condiviso con Mara Venier e i telespettatori anche il ricordo del primo incontro con Amadeus: “mi chiese di bere un caffè. Poi riaccompagnandomi provò a darmi un bacio, con eleganza, ma io mi tirai indietro e mi ritrovai attaccata al finestrino dell’auto“. Quel bacio c’è stato, molto tempo dopo, e da allora i due sono inseparabili. Nel 2003 le nozze e sei anni dopo la nascita del figlio Josè: “stiamo insieme da quasi vent’anni, per la precisione 19“.

L’inizio della storia d’amore con Ama ha segnato però la fine della carriera televisiva della ex ballerina de L’Eredità che ha confessato: “dopo aver incontrato Amadeus la mia carriera televisiva è finita. All’epoca facevo parte dei corpi di ballo di più reti televisive, da Mediaset a Rai. Ma non rimpiango nulla, perché mi stravolto la vita e ho realizzato il mio sogno di mettere su una bella famiglia“.

L’amore ripaga tutto. Lo sa bene Giovanna che per amore è stata sempre accanto al marito sostenendolo nei momenti di successo, ma anche quando la luce della telecamera si è spenta. “Con lui sono sempre stata la stessa, anche nel suo momento buio sono sempre stata presente con il mio entusiasmo e il mio ottimismo” – ha detto la ballerina che parlando del terzo Festival di Sanremo di Amadeus ha precisato – “sono felice per lui e per me stessa. Su quel palco è come se ci fossi io“.