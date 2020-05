Tra Giovanna Abate e Alchimista non è finita. Dopo il recente scontro con Sammy Hassan e Alessandro Graziani, Giovanna torna in studio da Maria De Filippi e rivede il misterioso corteggiatore con voce e viso mascherati. Ma cosa accade nella puntata di Uomini e donne di venerdì 22 maggio 2020? La tronista è pronta oppure no per prendere una scelta decisiva? Oppure il nuovo faccia a faccia in trasmissione dà del filo da torcere agli altri due corteggiatori?

Uomini e donne anticipazioni, Giovanna Abate rivede Alchimista: “Non c’è una scelta nella mia testa”

A guardare le nuove anticipazioni rese note dal sito Witty Tv, un colpo di scena c’è. Nella puntata di Uomini e donne di questo venerdì pomeriggio, Giovanna Abate rivede Alchimista e fa un’inaspettata ammissione.

“Non c’è una scelta nella mia testa“, sono infatti le parole pronunciate in studio dalla tronista romana che, davanti a Gianni Sperti, sembra anche confermare di essere stata zittita in esterna dal corteggiatore dall’identità segreta.

A questo punto, allora, Maria De Filippi chiede alla diretta interessata se darebbe o no un bacio al misterioso ragazzo – il cui nome, lo ricordiamo, almeno per ora, non si conosce – ma la risposta la scopriremo soltanto nei vari nuovi appuntamenti in programma.

Uomini e donne, le altre news su Gemma e Sirius e Enzo e Pamela: tre nuove corteggiatrici per Nicola Vivarelli

Intanto, nella prossima puntata di Uomini e donne, il pubblico che segue da casa il popolare programma di Canale 5 può aggiornarsi anche sulle altre news relative ai protagonisti del Trono Over.

Parliamo, ovviamente, di Gemma Galgani e di Sirius, il corteggiatore Nicola Vivarelli che, in studio, secondo le anticipazioni, conosce tre nuove corteggiatrici, di sicuro non poco più giovani della dama torinese.

E naturalmente facciamo riferimento anche ad Enzo Capo e di Pamela Barretta, entrambi riconvocati in trasmissione per l’ennesimo faccia a faccia dopo la recente assenza di lui che ha fatto scoppiare in lacrime la dama.

Insomma, che tra i due ci sia finalmente la tanto attesa pace televisiva? O, come pare di intuire già da ora, si va verso un inaspettato addio definitivo per la coppia? Che dire! Lo scopriremo solo in puntata!