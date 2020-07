Giovanna Abate di Uomini e Donne dopo la fine della storia con Sammy avvistata a Capri in compagnia di un ballerino di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta.

Giovanna e Sammy: è davvero finita?

Giovanna Abate e Sammy di Uomini e Donne sono durati quanto un gatto in tangenziale! Proprio così, la coppia nata nel popolare dating show di Canale 5 si è detta addio a distanza di pochissimi mesi dalla scelta dell’ex tronista per motivi di gelosia e incompatibilità caratteriale. A vuotare il sacco ci ha pensato proprio l’ex corteggiatore ed ex tentatore di Temptation Island che non ha nascosto di provare qualcosa per la bella tronista, ma di non esserne ancora innamorato.

A distanza di pochissimi giorni da quelle scottanti dichiarazioni ecco arrivare però la notizia che non t’aspetti: Giovanna è stata avvisata in compagnia di un altro baldo giovane! La ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata vista per le strade di Capri con un volto noto al pubblico di Canale 5 visto che è un ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi.

Giovanna Abate e Umberto Gaudino insieme a Capri

Il misterioso ballerino di Amici avvisato in compagnia di Giovanna Abate è Umberto Gaudino, che recentemente ha partecipato alla versione “Amici Speciali” organizzata da Maria De Filippi per raccogliere fondi a favore della protezione civile. La notizia è scoppiata proprio in queste ore dopo che alcuni utenti hanno segnalato a Deianira Marzano di aver visto la bella tronista in compagnia del ballerino di Amici per le strade di Capri. Al momento non ci sono né foto né conferme o smentite da parte dei diretti interessati, ma il popolo di internet grida già alla nuova coppia dell’estate.

Possibile che Giovanna abbia già dimenticato la storia con Sammy? Oppure con Umberto Gaudino è solo una semplice amicizia?