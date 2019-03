Ultima puntata di Giovani e Influencer, il ciclo di ritratti raccontato da Alberto D’Onofrio: ecco le anticipazioni e i protagonisti

Quarto e ultimo appuntamento di “Giovani e influencer”, il nuovo ciclo di ritratti del mondo giovanile in onda su Rai2, condotto dalla voce narrante dell’autore Alberto D’Onofrio. Ecco i protagonisti al centro dell’ultima puntata.

Giovani e Influencer quarta puntata: le anticipazioni

Martedì 5 marzo 2019 alle ore 23.30 su Rai2 andrà in onda la quarta ed ultima puntata di Giovani e Influencer, il nuovo format televisivo dedicato alle star di internet. Durante la puntata spazio alle storie di star del web come Gordon, Georgette Polizzi, Alberto Naska, Martina Rando, Martina Sergi. Non solo, spazio anche a nuove leve pronte a farsi conoscere nel web: Lorenzo Biagiarelli, Alice Balossi e Marta Milani.

Ecco alcune curiosità sui protagonisti dell’ultima puntata.

Gordon, vero nome Yuri, può contare su 639 mila follower. Nei suoi video ironizza sul mondo femminile travestendosi da donna; i suoi travestimenti hanno letteralmente conquistato il mondo delle donne e non solo. Spazio poi a Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation Island seguita da 512 mila follower. Sui social la influencer si occupa di moda e lifestyle e non solo. Georgette, infatti, dopo un’infanzia difficile oggi si ritrova a combattere una lotta quotidiana contro la sclerosi multipla.

Tra le web star c’è anche Alberto Naska con i suoi 104 mila follower. La sua caratteristica? E’ l’influencer della velocità: pilota, si divide tra macchine da corsa e moto. Vittima di bullismo da bambino, Alberto ha trovato nei social una nuova identità, ma soprattutto la forza per raccontare quanto ha subito. Non mancano poi le aspiranti giovani web star, in particolare due personaggi che si occupano di cibo. Si tratta di Lorenzo Biagiarelli, 25 anni e 25 mila follower, chef di cucina etnica e Alice Balossi, 29 anni e 40 mila follower, specializzata in “dolci per pigri”, che si fanno velocemente.

Spazio anche alle storie di Martina Rando, influencer da 329mila follower e Martina Sergi, seguita da 559 mila follower. Entrambe sono due star nell’ambito yoga. Infine conosceremo anche la storia di Marta Milani, una influencer toscana, che tramite i social ha cominciato a parlare di yoga e meditazione.