“Giortì”, il nuovo programma di Maria De Filippi scalda i motori ed è pronto ad approdare sugli schermi tv. Ma di cosa si tratta? Qualche tempo fa vi avevamo dato notizia che era in cantiere per la Fascino pgt di Maria De Filippi un nuovo programma intitolato Giortì. Ecco pare che ora sia arrivato il momento della scelta dei conduttori e della messa in onda.

Giortì: ecco chi ha scelto Maria De Filippi alla conduzione del programma

Tempo fa, su Witty tv, sito della società della conduttrice, era apparso il seguente annuncio:

Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare.

Se ti va di raccontare la tua perché presto celebrerai un evento importante scrivi […] e partecipa al casting per un nuovo programma!”.

Dunque, il nuovo programma di produzione “defilippiana” è pronto ad approdare sugli schermi Tv e la scelta delle conduttrici è ricaduta su due beniamine del pubblico, che abbracciano una fascia di età che va dalle giovanissime alla più datate. Chi sono?

A condurre il programma sulle feste di Maria De Filippi saranno Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Ambedue conosciute per il dating show Uomini e Donne, e diventate delle vere e proprie star per l’enorme consenso di pubblico riscosso.

Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo programma: ecco dove andrà in onda

Andrà in onda su La5 nei prossimi mesi e potrà contare su due volti noti al pubblico di Maria De Filippi. La prima è la giovane influencer Giulia De Lellis, la seconda e la Dama del Trono Over che presenzia ormai da molti anni il dating show Uomini e Donne in cerca del grande amore: Gemma Galgani.

Giortì: anche questo sarà un grande successo?

La Fascino PgT ha sfornato negli anni moltissimi programmi di successo da Tu Si Que Vales a C’è Posta per Te per proseguire con Italia’s got Talent, Amici di Maria De Filippi, Temptation Island (Che prenderà il via prossimamente su canale 5 con la nuova edizione) L’intervista, Temptation Island VIP e il Maurizio Costanzo Show .

Quindi un’altra sfida per Maria De Filippi con Giortì al cui timone mette Giulia De Lellis e Gemma Galgani, già protagoniste assieme, nelle maratone di Uomini e Donne. Il progetto sarà prodotto oltre che dalla Fascino anche da MediaMai.

Giortì andrà in onda su La5 nei prossimi mesi avvalendosi della fashion blogger Giulia De Lellis che solo su Instagram vanta più di 4 milioni di Followers e la prezzemolina dei programmi Mediaset Gemma Galgani che cerca si, il grande amore ma non disdegna le ospitate televisive e ora promossa a co- conduttrice.

Lo guarderete?