Mediaset è pronta a ricordare il Giorno della Memoria 2026 con una serie di iniziative e una campagna istituzionale proposta su ogni rete televisiva, radio e properties social e web. Una scelta importante per tenere viva nella mente dei telespettatori una pagina cruciale della Storia.

Mediaset nel Giorno della Memoria 2026 la campagna Viva la Memoria

Nel Giorno della Memoria 2026, conosciuto anche come Giornata della Memoria, Mediaset si fa portavoce di un importante messaggio con la campagna Viva la Memoria: uno spot che invita il pubblico ad approfondire l’argomento in un giorno divenuto oramai una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. Non solo, in occasione della Giornata della Memoria 2026, il gruppo Mediaset ha pensato anche ad una programmazione ad hoc con film, documentari e approfondimenti giornalistici.

Giorno della Memoria 2026, cosa vedere in tv sulle reti Mediaset

In occasione della Giornata della Memoria 2026, Canale 5 trasmette in anteprima martedì 27 gennaio 2026 “L’ultima volta che siamo stati bambini“, il film diretto da Claudio Bisio. Una pellicola apprezzata molto anche dalla senatrice Liliana Segre che si è soffermata sulla bravura del cestista nel trattare la freschezza e l’innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia sullo sfondo. Da segnalare poi venerdì 30 gennaio 2026 in seconda serata il film “Valiant Hearts – Verso la Libertà”.

Rete 4, invece, dopo aver tramesso i film “I bambini del treno” e “Schindler’s List”, nel Giorno della Memoria 2026 (martedì 27 gennaio 2026) trasmette alle ore 16 il film “La chiave di Sarah” con protagonista Kristin Scott.

Non solo anche le altre reti Mediaset ricordano la Giornata della Memoria con la messa in onda di film, documentari e speciali. Su Iris il il biopic inedito “Flashback – Diario di Anna Frank” dedicato alla vita della giovane ragazzina ebrea. Sul canale Focus in prima serata spazio al documentario “Le confessioni del Demonio – I nastri perduti di Eichmann“, dove si racconta la storia del principale organizzatore del traffico ferroviario per il trasporto degli ebrei ai campi di concentramento. Infine su Cine34, sempre martedì 27 gennaio 2026, appuntamento con il film Premio Oscar “La vita è bella” diretto e interpretato da Roberto Benigni.