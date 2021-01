In occasione del Giorno della Memoria, le reti Mediaset e Rai dedicano varie iniziative all’evento che ricorda la tragedia della Shoah. Si tratta dello sterminio degli Ebrei vittime del genocidio nazista che, durante la seconda guerra mondiale, ha causato la morte di 6 milioni di ebrei. Una terribile pagina della nostra storia moderna che viene ricordata ogni anno il giorno 27 gennaio riconosciuto, in base alla Legge 211/2000, dallo Stato Italiano come il giorno in cui ricordare le vittime della follia nazista e fascista.

La programmazione di Mediaset per la Shoah 2021

In occasione della Giornata della Memoria 2021 le reti televisive hanno dedicato una programmazione ad hoc per ricordare le vittime del regime nazi-fascista. Partiamo dalle reti Mediaset:

Focus ha in programma due prime serate: il 26 e 27 gennaio con, rispettivamente, Lili Marlene – La guerra degli italiani e L’orrore di Natzweiler-Struthof, seguito da Le donne di Ravensbruck e A German Life: La segretaria di Goebbels.

Anche l’ammiraglia Canale 5 dedica ampio spazio alla Shoah con la messa in onda del film Il Pianista, in programma in seconda serata il giorno 27 gennaio 2021. Non solo, il giorno 31 gennaio va in onda il documentario inedito I ragazzi di Windermere: a parole loro.

Su Rete 4, invece domenica 31 gennaio va in onda in prima serata il film “Colette – Un amore più forte di tutto“, la trasposizione televisiva del racconto “Colette, una ragazza di Aversa” opera dello scrittore e giornalista ceco Arnost Lustig.

Passiamo poi al canale Cine34, questa sera, racconta la Shoah con il film La Vita è bella di Roberto Benigni (in replica anche il 26 gennaio alle ore 16.00).

Programmazione Rai per la Giornata della Memoria 2021

Mercoledì 27 gennaio 2021 nel Giorno della Memoria per le vittime della Shoah anche Rai dedica ampio spazio alla tragedia della follia nazi-fascista che è costata la vita di 6 milioni di ebrei sterminati nei campi di concentramento.

Si comincia dalle ore 6.45 con una puntata speciale di Uno Mattina con collegamenti in diretta Gerusalemme. A seguire “Storie Vere” e alle ore 10.55 appuntamento con Celebrazione del Giorno della Memoria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E ancora: approfondimenti dedicati al tema anche a “La vita in diretta“, “I Fatti Vostri” e “Detto Fatto“, “Storie italiane“, “Oggi è un altro giorno” e “Sottovoce“.

Su Rai3, invece, in onda lo speciale “Passato e Presente – Shoah. Deportati, salvati e resistenti” con la professoressa Liliana Picciotto.