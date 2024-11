Mercoledì 20 novembre, in occasione della Giornata Universale del Bambino, Mediaset lancia una campagna multimediale dedicata ai diritti dell’infanzia. A partire da domani, infatti, uno spot speciale sarà trasmesso su tutte le reti del Gruppo, online e sui canali social di Mediaset. Creato per sensibilizzare e promuovere consapevolezza, lo spot prende ispirazione dai diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU, come il diritto alla protezione, all’istruzione, alla salute e alla libertà di espressione, celebrando il valore dei più piccoli.

Giornata Universale del Bambino 2024, Mediaset lancia uno spot

Lo spot recita: “I bambini di ogni luogo del mondo hanno diritto di essere felici, studiare, giocare, sognare, ricevere cure, essere protetti, crescere liberi”.

Attraverso queste parole, unite a immagini evocative, Mediaset, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, desidera ricordare l’importanza di garantire a ogni bambino un ambiente sicuro e sereno, libero da discriminazioni e pieno di opportunità per crescere felici.

L’importanza del messaggio di Mediaset

Questo messaggio racchiude in poche parole l’essenza dei diritti fondamentali che ogni bambino dovrebbe vedere rispettati, indipendentemente dal luogo in cui nasce. È un richiamo universale alla responsabilità di tutti noi: genitori, educatori, istituzioni e società, per costruire un mondo dove ogni bambino possa crescere felice, libero di studiare, giocare, sognare e ricevere le cure e la protezione che merita. Una riflessione importante per ricordarci che il futuro si costruisce partendo proprio dai più piccoli.

Lo spot: