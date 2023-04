La Rai celebra la 53a Giornata Mondiale della Terra, in programma sabato 22 aprile, con una programmazione speciale con una serie di iniziative editoriali, in tv, radio, web e social, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela dell’ambiente e della diversità. Scopriamo tutta la programmazione e gli appuntamenti da non perdere.

Earth Day 2023: la proposta Rai per la 53a giornata mondiale della Terra

Sabato 22 aprile 2023 si festeggia la 53a Giornata Mondiale della Terra, Earth Day, e per l’occasione la Rai ha deciso di dedicare un’intera programmazione a questo giorno importantissimo per sensibilizzare le persone alla salvaguardia del pianeta. Tantissimi gli appuntamenti in tv, radio, web e social proposti con un solo grande obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela dell’ambiente e della diversità. La programmazione è iniziata con lo spot istituzionale “FAI LA TUA PARTE” in onda venerdì 21 e sabato 22 con tanto di QR code collegato ad un video con 10 pratiche per preservare il pianeta. Non solo, durante la giornata del World Earth Day le previsioni meteo avranno al loro interno un breve video dedicato al clima.

Ma passiamo ai programmi tv: venerdì 21 aprile durante la puntata di “Uno Mattina” spazio a Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia e al biologo Francesco Petretti per parlare del tema dei cambiamenti climatici, dello scioglimento dei ghiacciai, della siccità, dello stress idrico, dell’innalzamento del livello e riscaldamento del mare. Nella giornata di sabato 22 aprile la programmazione inizia su Rai 1 dalle 6 del mattino con il programma “Il Caffè“. Spazio poi a “Uno Mattina in Famiglia” e nel pomeriggio con “ItaliaSì” di Marco Liorni.

Anche Rai 3 dopo lo speciale trasmesso nella trasmissione “Geo” proseguirà la sua campagna di informazione con i programmi: “Tv Talk“, “Le Parole della settimana” di Massimo Gramellini, “Timeline“.

Earth Day Italia, la Rai celebra la salvaguardia del pianeta

Tutta la rete Rai celebra la 53esima Giornata Mondiale della Terra. Anche RaiNews24 si occuperà dell’Earth Day con una puntata speciale in diretta dal Villaggio Earth Day al Pincio di Roma. Rai Gulp, invece, ha in programma il film “Capitan Nova“, mentre su Rai YoYo andrà in onda “Mimi e Lisa – Il Giardino Magico”. Su Rai 5 da non perdere “Art Night” e mercoledì 26 aprile il doc “Earth/Art” di Monica Taburchi, prodotto da Rai Cultura, un documentario che spiega come gli artisti contemporanei si pongono di fronte alla questione dei cambiamenti climatici.

Grande impegno anche per Rai Radio: Radio 1 e i giornali radio hanno iniziato ad occuparsi dell’Earth Day già giovedì 20 e proseguiranno venerdì 21 aprile, con programmi come “Radio anch’io” dalle 6.30, che ospiterà il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e tanto altro.